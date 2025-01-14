Рост зарплат и уменьшение вакансий: каким был рынок труда в декабре

В декабре 2024 сезонные факторы повлияли на рынок труда, что привело к уменьшению количества вакансий на сайтах на 19%. Одним из немногих положительных трендов в декабре стал рост уровня заработной платы.

Об этом свидетельствует аналитика Work.ua

Восстановление рынка труда

В декабре количество вакансий на сайтах снизилось на 19%. Однако единственная оставшаяся стабильной категория — "Охрана, безопасность", где размещаются вакансии для Сил обороны Украины.

Также наблюдается сокращение количества кандидатов – на 6%. Несмотря на это благодаря определенной синхронности между соискателями работы и работодателями уровень конкуренции остался на уровне ноября.

Поэтому продолжающие найм работодатели не почувствовали значительного снижения активности среди кандидатов.

Отмечается, что в декабре работодатели разместили на Work.ua 88 тыс. 864 предложения работы, что на 19% меньше ноября.

Конкуренция на рынке труда

Отмечается, что в декабре на сайте Work.ua количество активно искавших работу кандидатов снизилось на 6%.

Однако поскольку количество вакансий также сократилось, уровень конкуренции остался на уровне последних четырех месяцев. Поэтому работодатели, продолжившие найм в декабре, не ощутили значительного влияния сезонных факторов.

Демографический портрет соискателей

Демографический портрет соискателей остается постоянным.

Как изменились зарплаты

Один из немногих положительных показателей декабря 2024 года – это рост зарплат. Средняя заработная плата, предлагаемая работодателями, составила 24 тыс. грн, что на 5% больше чем в ноябре.

Отмечается, что это изменение, вероятно, связано с вакансиями, размещенными Силами обороны Украины.

Рост зарплат наблюдался во всех регионах-лидерах, кроме Харьковской области, где показатель остался на уровне 20 тыс. грн.



В других областях ситуация выглядела следующим образом:

Киевская область: 25 тыс. 250 грн (+250 грн до ноября);

Львовская область: 24 тыс. грн (+1500 грн);

Днепропетровская область: 22 тыс. 500 грн. (+500 грн.);

Одесская область: 22 тыс. грн (500 грн).

Больше всего выросли зарплаты в следующих категориях:

Недвижимость – 50 тыс. грн (+14%);

Юриспруденция — 22 тыс. 500 грн (+13%);

Управление персоналом, HR — 27 тыс. грн (+8%);

Телекоммуникации и связь – 26 тыс. 920 грн (+6%);

Топменеджмент, руководство высшего звена – 47тыс. 500 грн (+6%).

Напомним, мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.