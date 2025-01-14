Зростання зарплат і зменшення вакансій: яким був ринок праці в грудні

У грудні 2024 року сезонні фактори вплинули на ринок праці, що призвело до зменшення кількості вакансій на сайтах на 19%. Одним із небагатьох позитивних трендів у грудні стало зростання рівня заробітних плат.

Про це свідчить аналітика Work.ua

Відновлення ринку праці

У грудні кількість вакансій на сайтах знизилася на 19%. Однак єдина категорія, що залишилася стабільною, — "Охорона, безпека", де розміщуються вакансії для Сил оборони України.

Також спостерігається скорочення кількості кандидатів — на 6%. Попри це, завдяки певній синхронності між шукачами роботи та роботодавцями рівень конкуренції залишився на рівні листопада.

Тому роботодавці, які продовжують найм, не відчули значного зниження активності серед кандидатів.

Зазначається, що у грудні роботодавці розмістили на Work.ua 88 тис. 864 пропозицій роботи, що на 19% менше за листопад.

Конкуренція на ринку праці

Зазначається, що у грудні на сайті Work.ua кількість кандидатів, що активно шукали роботу, знизилася на 6%.

Однак, оскільки кількість вакансій також скоротилася, рівень конкуренції залишився на рівні останніх чотирьох місяців. Тому роботодавці, які продовжили найм у грудні, не відчули значного впливу сезонних факторів.

Демографічний портрет шукачів

Демографічний портрет шукачів залишається сталим.

Як змінились зарплати

Один із небагатьох позитивних показників грудня 2024 року — це зростання зарплат. Середня заробітна плата, яку пропонували роботодавці, склала 24 тис. грн, що на 5% більше, ніж у листопаді.

Зазначається, що ця зміна, ймовірно, пов’язана з вакансіями, розміщеними Силами оборони України.

Зростання заробітних плат спостерігалося в усіх регіонах-лідерах, окрім Харківської області, де показник залишився на рівні 20 тис. грн.



В інших областях ситуація виглядала наступним чином:

Київська область: 25 тис. 250 грн (+250 грн до листопада);

Львівська область: 24 тис. грн (+1 500 грн);

Дніпропетровська область: 22 тис. 500 грн (+500 грн);

Одеська область: 22 тис. грн (+500 грн).

Найбільше зросли зарплати в таких категоріях:

Нерухомість — 50 тис. грн (+14%);

Юриспруденція— 22 тис. 500 грн (+13%);

Управління персоналом, HR — 27 тис. грн (+8%);

Телекомунікації та зв’язок — 26 тис. 920 грн (+6%);

Топменеджмент, керівництво вищої ланки — 47 500 грн (+6%).

Нагадаємо, мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.