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Зростання зарплат і зменшення вакансій: яким був ринок праці в грудні
У грудні 2024 року сезонні фактори вплинули на ринок праці, що призвело до зменшення кількості вакансій на сайтах на 19%. Одним із небагатьох позитивних трендів у грудні стало зростання рівня заробітних плат.
Про це свідчить аналітика Work.ua
Відновлення ринку праці
У грудні кількість вакансій на сайтах знизилася на 19%. Однак єдина категорія, що залишилася стабільною, — "Охорона, безпека", де розміщуються вакансії для Сил оборони України.
Також спостерігається скорочення кількості кандидатів — на 6%. Попри це, завдяки певній синхронності між шукачами роботи та роботодавцями рівень конкуренції залишився на рівні листопада.
Тому роботодавці, які продовжують найм, не відчули значного зниження активності серед кандидатів.
Зазначається, що у грудні роботодавці розмістили на Work.ua 88 тис. 864 пропозицій роботи, що на 19% менше за листопад.
Конкуренція на ринку праці
Зазначається, що у грудні на сайті Work.ua кількість кандидатів, що активно шукали роботу, знизилася на 6%.
Однак, оскільки кількість вакансій також скоротилася, рівень конкуренції залишився на рівні останніх чотирьох місяців. Тому роботодавці, які продовжили найм у грудні, не відчули значного впливу сезонних факторів.
Демографічний портрет шукачів
Демографічний портрет шукачів залишається сталим.
Як змінились зарплати
Один із небагатьох позитивних показників грудня 2024 року — це зростання зарплат. Середня заробітна плата, яку пропонували роботодавці, склала 24 тис. грн, що на 5% більше, ніж у листопаді.
Зазначається, що ця зміна, ймовірно, пов’язана з вакансіями, розміщеними Силами оборони України.
Зростання заробітних плат спостерігалося в усіх
регіонах-лідерах, окрім Харківської області, де показник залишився на рівні 20 тис. грн.
В інших областях ситуація виглядала наступним чином:
- Київська область: 25 тис. 250 грн (+250 грн до листопада);
- Львівська область: 24 тис. грн (+1 500 грн);
- Дніпропетровська область: 22 тис. 500 грн (+500 грн);
- Одеська область: 22 тис. грн (+500 грн).
Найбільше зросли зарплати в таких категоріях:
- Нерухомість — 50 тис. грн (+14%);
- Юриспруденція— 22 тис. 500 грн (+13%);
- Управління персоналом, HR — 27 тис. грн (+8%);
- Телекомунікації та зв’язок — 26 тис. 920 грн (+6%);
- Топменеджмент, керівництво вищої ланки — 47 500 грн (+6%).
Нагадаємо, мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.