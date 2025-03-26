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Украинцы могут подтвердить страховой стаж для получения пособия за границей: как это сделать

безработица, помощь
Как подтвердить страховой стаж для получения пособия по безработице за границей / Freepik

Украинцы, работавшие в Украине, но потерявшие работу за границей, могут учесть свой страховой стаж для получения пособия по безработице.

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Об этом сообщает Правительственный портал.

Для этого необходимо получить специальную справку от Государственного центра занятости Украины.

Куда обращаться и какие документы нужны

Запрос на справку можно подать по электронной почте. Чаще всего такими возможностями пользуются украинцы, находящиеся в Польше, Эстонии, Латвии и Болгарии, ведь у Украины есть с этими странами соглашения о социальном обеспечении.

Для получения справки понадобятся:

  • Паспорт гражданина Украины;
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
  • Выписка из реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины или заверенная копия трудовой книжки;
  • Документы, подтверждающие смену имени или фамилии (при необходимости);
  • Документы о зарегистрированном месте жительства;
  • Дополнительные документы для ФЛП или лиц в отпуске по уходу за ребенком (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7).

Форма ОК-7 безвозмездно предоставляется Пенсионным фондом Украины по соответствующему запросу.

Какие справки выдает Государственный центр занятости

В зависимости от страны пребывания украинцы могут получить следующие документы:

  • Польшаформуляр UA/PL ("Справка о периодах, рассмотренных с целью назначения и выплаты пособия по безработице");
  • БолгарияУКР/БГ-3 ("Справка о страховом (трудовом) стаже");
  • Эстония и Латвия ответы на официальные запросы компетентных органов этих стран.
Фото 2 — Украинцы могут подтвердить страховой стаж для получения пособия за границей: как это сделать
Фото 3 — Украинцы могут подтвердить страховой стаж для получения пособия за границей: как это сделать
Фото 4 — Украинцы могут подтвердить страховой стаж для получения пособия за границей: как это сделать
Фото 5 — Украинцы могут подтвердить страховой стаж для получения пособия за границей: как это сделать

Украинцы, желающие подтвердить свой страховой стаж для получения выплат за границей, могут воспользоваться этой возможностью для получения финансовой поддержки.

Добавим, что с каждым годом все больше украинцев ищут возможности для трудоустройства за границей, в частности, в странах Европы. Однако, несмотря на привлекательные условия заработка, существуют значительные риски, которые могут возникнуть при поиске работы, особенно если обращаться к непроверенным посредникам.

Автор:
Татьяна Гойденко