Украинцы могут подтвердить страховой стаж для получения пособия за границей: как это сделать

Украинцы, работавшие в Украине, но потерявшие работу за границей, могут учесть свой страховой стаж для получения пособия по безработице.

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Об этом сообщает Правительственный портал.

Для этого необходимо получить специальную справку от Государственного центра занятости Украины.

Куда обращаться и какие документы нужны

Запрос на справку можно подать по электронной почте. Чаще всего такими возможностями пользуются украинцы, находящиеся в Польше, Эстонии, Латвии и Болгарии, ведь у Украины есть с этими странами соглашения о социальном обеспечении.

Для получения справки понадобятся:

Паспорт гражданина Украины;

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

Выписка из реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины или заверенная копия трудовой книжки;

или Документы, подтверждающие смену имени или фамилии (при необходимости);

(при необходимости); Документы о зарегистрированном месте жительства;

Дополнительные документы для ФЛП или лиц в отпуске по уходу за ребенком (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7).

Форма ОК-7 безвозмездно предоставляется Пенсионным фондом Украины по соответствующему запросу.

Какие справки выдает Государственный центр занятости

В зависимости от страны пребывания украинцы могут получить следующие документы:

Польша – формуляр UA/PL ("Справка о периодах, рассмотренных с целью назначения и выплаты пособия по безработице");

– ("Справка о периодах, рассмотренных с целью назначения и выплаты пособия по безработице"); Болгария – УКР/БГ-3 ("Справка о страховом (трудовом) стаже");

– ("Справка о страховом (трудовом) стаже"); Эстония и Латвия ответы на официальные запросы компетентных органов этих стран.

Украинцы, желающие подтвердить свой страховой стаж для получения выплат за границей, могут воспользоваться этой возможностью для получения финансовой поддержки.

Добавим, что с каждым годом все больше украинцев ищут возможности для трудоустройства за границей, в частности, в странах Европы. Однако, несмотря на привлекательные условия заработка, существуют значительные риски, которые могут возникнуть при поиске работы, особенно если обращаться к непроверенным посредникам.