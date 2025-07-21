Скільки нових компаній в Польщі належать українцям

Станом на початок липня 2025 року, за даними польського реєстру юридичних осіб, близько 30 тисяч компаній, відкритих українцями, зареєстровано у Польщі. Майже половину з них було відкрито після початку повномасштабної війни. Найбільше українських бізнесів сконцентровано у Варшаві, Кракові та Вроцлаві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

6% нових бізнесів належать українцям

Зазначається, що наразі в Польщі зареєстровано 29 044 компанії, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України. Майже половину з них було відкрито українцями вже від початку повномасштабної війни — 13 014 бізнесів.

Аналітики зауважують, що загалом 208 251 компанію було відкрито за останні 3,5 роки у Польщі, а 6% нових бізнесів за цей час припадає на українців.

Найбільше компаній було зареєстровано українцями у 2022 році — 4780 бізнесів. Це на третину більше, ніж у 2021 році.

Аналітики повідомляють, що найчастіше українці реєструють аналог українського ТОВ — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — 27 656 або 95% усіх українських бізнесів у Польщі.

Також помітно зросла і кількість благодійних організацій, що заснували українці в Польщі: з 2022 року українці створили 486 фундацій, що у 4 рази більше, ніж до початку повномасштабної.

Де найбільше

За даними "Опендатабот", найбільше українських компаній сконцентровано у трьох воєводствах: Mazowieckie (зокрема, Варшава) — 11 568 компаній, Małopolskie (Краків та регіон) — 3 200 бізнесів та Dolnośląskie (Вроцлав та околиці) — 3 019.

Більшість українських компаній, зареєстрованих українцями після початку повномасштабної у Польщі — це малий бізнес. Майже 10 тисяч компаній мають статутний капітал менш ніж 10 тис. злотих. Лише у 133 бізнесів капітал понад 500 тис. злотих.

"Загалом понад 7,34 млрд злотих складає капітал усіх українських компаній у польському реєстрі. З них 533 млн злотих припадає на бізнеси, відкриті після початку повномасштабної", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що хоч 45% компаній було створено після початку війни, їхній загальний капітал у 12 разів менший, ніж у «довоєнного» українського бізнесу у Польщі.

Крім того, у 2024 році українці сплатили майже 1,65 млрд злотих ($414 млн) до держбюджету Польщі податків на доходи фізичних осіб та на прибуток юросіб.

За даними Управління у справах іноземців Польщі, станом на кінець лютого 2025 року в країні перебуває 1,55 мільйона громадян України, 993 тис. українців користуються тимчасовим захистом у Польщі.

Польське бізнес-середовище охоче приймає до своїх лав українців, однак диктує власні умови ринку. Одна й та сама діяльність може бути прибутковою у нас і “прогоріти” в сусідній країні. Які ніші є перспективними та в чому їх особливість на польському ринку, читайте в матеріалі Delo.ua.