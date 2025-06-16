Все більше українців у Польщі не почувають себе "своїми": лише 13% хочуть залишитися назавжди

Українців, які твердо мають намір будувати життя в Польщі, залишилося лише 13,2%, тоді як торік планували залишитися там назавжди 19%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Аналітичний центр Gremi Personal, який у травні–червні 2025 року провів масштабне соціологічне опитування мігрантів у семи найбільших містах Польщі – Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Познані, Лодзі та Щеціні.

Майже кожен другий учасник дослідження (45,3%) зізнався, що наразі перебуває у стані невизначеності – і не впевнений, чи залишиться в Польщі надовго. Для порівняння, торік такі сумніви мали 43% респондентів.

Як говорить головний операційний директор Gremi Personal Даміан Гузман, попри те, що понад 80 % українців працюють стабільно і мають все необхідне для життя, лише 11% вважають себе повністю інтегрованими. Ще третина біженців називають себе "наполовину своїми". Відповідно, рано чи пізно у них виникають думки про повернення додому.

"Попри формальну інтеграцію – роботу, житло і дітей в школі – багато українців не відчувають себе частиною польського суспільства. І, відповідно, розглядають повернення додому як реальну опцію. І це не про мову чи документи. Це про емоції, прийняття, відчуття, що ти тут свій. А цього саме бракує", – пояснює він.

Важливо, що причинами такого "відчуження" найчастіше називають не побутові труднощі, а соціальні чинники. Зокрема, 69% опитаних стикалися з негативним або упередженим ставленням до себе, а половина майже не спілкується з поляками поза роботою.

В окремих відповідях респонденти згадували, що ситуація погіршилась під час виборчих кампаній та періодів економічної нестабільності, коли саме мігранти ставали "зручними винними" за черги до лікарів, нижчі зарплати чи соціальне навантаження.

Дослідження показало: 17,9% українців хочуть повернутися додому, щойно це стане безпечно. Ще 10,4% планують залишатися в Польщі лише кілька років, сприймаючи її як тимчасовий прихисток. Ще 13,2% готові залишитися назавжди — але лише якщо з’явиться стабільність.

Для 30,7% респондентів ключовим мотивом у рішенні повернення є впевненість у завтрашньому дні. Для 23,6% це – можливість бути поряд з родиною. Для 15,1% – звичне оточення. Лише 10% назвали визначальним фактором наявність хорошої роботи.

"Це серйозний сигнал для обох країн. Для Польщі – аби переглянути інтеграційну політику, бо українці – це не просто тимчасова робоча сила, це величезний людський потенціал. Для України – це шанс. Люди не втратили зв’язок з батьківщиною. Вони готові повертатися, якщо буде безпека, стабільність і чіткий сигнал, що вони потрібні", – підкреслює Даміан Гузман.

Нагадаємо, що кількість українців у польській системі соціального страхування (ZUS) зменшилася. Станом на кінець лютого 2025 року там було зареєстровано 781,8 тис. громадян України що на 2,9 тис. менше, ніж у січні цього року.