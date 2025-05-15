Інвестиції з Польщі в Україну зменшилися на 10%, до $172 млн

У 2024 році обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) з Польщі в Україну склав $172,5 млн – це на 10% менше, ніж у 2023 році, коли показник сягнув $191,6 млн. Для порівняння, у 2022 році інвестиції з Польщі становили лише $97 млн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Загалом за 2022–2024 роки Польща інвестувала в Україну понад $460 млн.

Керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій зазначає, що обсяг прямих іноземних інвестицій з Польщі в Україну скоротився насамперед через зниження доходів, отриманих іноземними інвесторами в Україні.

"Переважна частина ПІІ з Польщі – це реінвестовані доходи, тобто зароблені в Україні кошти компаній польських власників, які ті компанії знову інвестували у свій розвиток", – пояснює експерт.

Окрім того, Паращій звертає увагу, що скорочення інвестицій може бути пов’язане і з поступовим послабленням валютних обмежень. Зокрема, це стосується транскордонних переказів і виведення дивідендів, що відкриває для інвесторів нові можливості, але водночас змінює структуру фінансових потоків.

За його словами, протягом останніх дев’яти років обсяги таких реінвестицій коливалися в межах 100–200 млн доларів на рік. Найвищого рівня вони досягли у 2021 році, коли ПІІ з Польщі склали $228 млн.

"Ймовірно, у найближчі роки обсяги інвестицій залишатимуться в цьому діапазоні", – прогнозує Паращій.

Відбудова України потребує не лише кредитів, а й кадрів

У квітні 2024 року польський уряд затвердив спеціальну програму підтримки бізнесу, який братиме участь у післявоєнній відбудові України. Йдеться про ініціативу "Кредит для участі у відбудові України" з бюджетом 250 млн злотих (близько $67,5 млн).

Програма передбачає пільгове кредитування під 2% річних строком до 12 років для польських компаній, які реалізують проєкти у сферах логістики, будівництва, постачання товарів і надання послуг в Україні.

Схожі механізми вже запроваджено у Франції. Зокрема, держава через страхову компанію Bpifrance Assurance Export покриває до 95% інвестиційних ризиків для компаній, які готові працювати в Україні до завершення бойових дій. Окрім того, створено кілька інвестиційних фондів на сотні мільйонів євро, орієнтованих на критичну інфраструктуру, енергетику, водопостачання та охорону здоров’я.

Засновник міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Євген Кіріченко зазначає, що подібні програми, хоч і важливі, однак не забезпечують створення нових робочих місць і податкових надходжень безпосередньо в Україні.

"Щоб міжнародний бізнес не лише постачав ресурси, а й створював виробництва та розгортав діяльність в Україні, потрібен інший рівень відкритості. Це – захист прав інвесторів, стабільна податкова політика та врегульована міграція кадрів, а саме створення умов для легальної, ефективної та швидкої інтеграції іноземних працівників у процеси відбудови", – наголосив він.

Кіріченко підкреслює, що Україна вже стикається з гострим кадровим голодом, тому розвиток професійного аутсорсингу, спрощення процедур залучення іноземних працівників і підтримка мобільності кадрів – це не просто допоміжні рішення, а необхідна частина стратегії відновлення країни.

В Україні вже розпочато діалог щодо лібералізації трудового законодавства, що дозволить міжнародним компаніям швидше формувати локальні команди та запускати проєкти безпосередньо на місцях.

Нагадаємо, що загальні прямі іноземні інвестиції в Україну за 11 місяців 2024 року склали $3,98 млрд, що на 14% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.