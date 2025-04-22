Японська компанія відкриє представництво в Україні: надаватимуть техніку для потреб відновлення

Японська компанія Denzai, яка є однією з найбільших компаній в Азії, що надає послуги з експлуатації важкопідйомного та габаритного обладнання, завершує підготовку до відкриття представництва в Україні і готова надати техніку для потреб відновлення.

Про це повідомляє Агентство відновлення України.

Зазначається, що голова відомства Сергій Сухомлин зустрівся з президентом та генеральним директором Denzai Кокі Уемора.

Наразі одна з державних компаній України вже розпочала процес залучення Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) для закупівлі в Denzai вживаних гусеничних кранів в/п 350 тонн. Це дасть можливість зекономити час, бо на виробництво лише одного такого крана необхідно очікувати близько року.

"Ключовими напрямками роботи Агентства відновлення є відбудова житлової, транспортної, соціальної та комунальної інфраструктури в громадах та регіонах, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Не менша увага приділяється реалізації проєктів для забезпечення стабільності енергетичної системи України. Співпраця з Denzai допоможе оптимізувати час та зусилля під час відновлювальних робіт в Україні", — підкреслив Сергій Сухомлин.

Своєю чергою Кокі Уемора розповів про досвід компанії в реалізації проєктів високої складності інженерних умов в різних країнах світу. Також директор компанії зауважив, що Denzai готова надавати послуги для України та висловив наміри щодо готовності співпрацювати у найближчому майбутньому з урахуванням особливостей запиту від української сторони.

Про Denzai

Denzai – японська компанія, що надає послуги з експлуатації важкопідйомного та габаритного обладнання. Компанія має 26 локацій у Японії та офіси в 11 країнах світу.

Штат налічує 1200 співробітників. У арсеналі компанії близько 530 одиниць кранів, включаючи гусеничний кран вантажопідйомністю 2500 тон.

Нині компанія завершує підготовку до відкриття представництва в Україні.

Нагадаємо, Україна та Японія уклали грантову угоду на $58 млн для запуску четвертої фази Програми екстреного відновлення.

Кошти будуть спрямовані на надання критично важливої допомоги за кількома напрямками. Зокрема, йдеться про: