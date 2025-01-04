Прямі іноземні інвестиції в Україну в 2024 році скоротилися на 14%

Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну за 11 місяців 2024 року склав $3,98 млрд, що на 14% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.

Основні цифри

За даними НБУ, за 11 місяців 2024 року платіжний баланс України зведено із дефіцитом $3,1 млрд, порівняно з профіцитом $8,4 млрд за аналогічний період 2023 року, зазначає Гетманцев.

Однак, з огляду на рекордні грудневі надходження зовнішнього офіційного фінансування від партнерів (+$9,2 млрд) та рекордні інтервенції НБУ на підтримку курсу (-$5,3 млрд), а також тенденції у зовнішній торгівлі, за підсумками року сальдо платіжного балансу, ймовірно, буде близьким до нуля, підкреслює він.

На його думку, це можна вважати хорошим результатом, враховуючи умови повномасштабної війни, і є однією з ознак макрофінансової стійкості країни.

Данило Гетманцев звернув увагу на два аспекти, які необхідно постійно тримати в полі зору.

Перший аспект — високий і стійкий дефіцит рахунку поточних операцій (РПО). За 11 місяців 2024 року він збільшився до $13,9 млрд (порівняно з $8,7 млрд за аналогічний період 2023 року). За прогнозами, дефіцит РПО за підсумками року перевищить 8% ВВП (порівняно з 5,3% у 2023 році). За оцінками МВФ, дефіцит РПО понад 5% ВВП у довгостроковій перспективі є нестійким і може нести ризики для макрофінансової стабільності.

Другий аспект, на який звернув увагу Гетманцев, — це скорочення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). За 11 місяців 2024 року притік ПІІ в Україну склав $3,98 млрд, а чистий притік ПІІ (після вирахування інвестицій, що вийшли за межі України) — $3,64 млрд. Це на 14% (19% у випадку чистих ПІІ) менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Оскільки більша частина ПІІ (75% у 2023 році та 64% за 11 місяців 2024 року) — це реінвестований прибуток, зменшення частково пов'язане з обмеженнями на репатріацію «нових» дивідендів (які були нараховані з 1 січня 2024 року) і запровадженими НБУ у травні цього року.

Дефіцит рахунку поточних операцій вважається контрольованим, якщо його покриває притік прямих іноземних інвестицій, які сприяють зростанню виробництва та продуктивності. Це має вирівняти торгівельний баланс у довгостроковій перспективі, де дефіцит очікується на рівні 35 млрд доларів у 2024 році.

Скорочення прямих іноземних інвестицій і низька частка нових (green field) інвестицій є негативною тенденцією, оскільки це може обмежити економічне зростання та знизити потенціал розвитку в довгостроковій перспективі, підсумовує Гетьманцев.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року Україна продемонструвала помірні темпи зростання економіки на рівні 3,8%. Про це свідчить оцінка Інституту економічних досліджень . За прогнозами ІЕД, зростання реал

Длдамо, реальний ВВП України зросте на 3% у 2025 році завдяки внутрішньому споживанню та розвитку ВПК, прогнозують аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital. За їхніми оцінками, оборонний сектор може додати 1-2 в.п. до зростання ВВП наступного року, порівняно з 0,4 в.п. у 2023 році, за умови суттєвого збільшення фінансування.