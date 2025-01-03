Зростання економіки України у 2024 році досягло 3,8% — оцінка ІЕД

За підсумками 2024 року Україна продемонструвала помірні темпи зростання економіки на рівні 3,8%.

Про це свідчить оцінка Інституту економічних досліджень (ІЕД).

За прогнозами ІЕД, зростання реального ВВП у 2025 році становитиме близько 3%.

Як зростала економіка

Зростанню виробництва металургії та видобутку залізної руди сприяв доступ до Українського морського коридору.

Аграрні компанії також продовжували експортувати свою продукцію як морем, так і залізницею. Фактично, покращена логістика порівняно з 2023 роком сприяла певному збільшенню експорту товарів.

Так, за попередніми цифрами, озвученими урядовцями, експорт зріс на 15% у 2024 році, а імпорт — на 8%, але імпорт залишився суттєво вищим за експорт через наслідки війни з росією.

Розвитку машинобудування та легкої промисловості сприяли оборонні замовлення. Стрімке зростання заробітних плат, викликане браком робочої сили, а також подальші соціальні виплати та індексація пенсій, що частково фінансувались за рахунок міжнародної допомоги, сприяли значному пожвавленню в торгівлі.

Зазначається, що попри вищу інфляцію (11% у листопаді порівняно з попереднім роком) та знецінення гривні з 38 до 42 грн за долар, Національний банк України доклав зусиль для підтримання курсу, орієнтуючись на забезпечення макроекономічної стабільності, і збільшив міжнародні резерви до понад $43 млрд.

Водночас протягом року невизначеність залишалась високою, що дещо обмежувало інвестиції компаній.

Основні перешкоди для компаній

Так, згідно з опитуваннями ІЕД, основними перешкодами діяльності компаній у 2024-му були:

небезпека працювати;

брак робочої сили;

проблеми з доступом до електроенергії.

Так, російські обстріли енергетичної інфраструктури спричинили дефіцит електроенергії, від якого постраждали як бізнес, так і населення.

Однак це стало стимулом для розвитку мережі розподіленої генерації — за рік було підключено об'єктів на 835 МВт, зазначає ІЕД.

Реальний ВВП України зросте на 3% у 2025 році завдяки внутрішньому споживанню та розвитку ВПК, прогнозують аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital.За їхніми оцінками, оборонний сектор може додати 1-2 в.п. до зростання ВВП наступного року, порівняно з 0,4 в.п. у 2023 році, за умови суттєвого збільшення фінансування.

За прогнозами КSE Institute, реальний ВВП України в 2027 році буде все ще на 10% нижче довоєнного рівня.