Президент Польши ветировал закон о соцвыплатах и медицинской помощи для неработающих украинцев

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Этот документ, среди прочего, должен был продлить временную защиту для убегающих от войны граждан Украины до марта 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на польское издание Interia .

"Я твердо считаю, что помощь 800+ должна быть доступна только для тех украинцев, которые прилагают усилия, чтобы работать в Польше. То же касается здравоохранения", – сказал он.

Навроцкий отметил, что за 3,5 года полномасштабной войны РФ стратегические интересы Польши не изменились, а Россия является самой большой угрозой безопасности. Однако, по его словам, ситуация в сфере финансов и общественного настроения существенно изменилась.

Новая редакция закона о помощи гражданам Украины, заветованная Навроцким, также предусматривает продление временной защиты, предоставляемой гражданам Украины, бегающим от войны, до 4 марта 2026 года.

"Я считаю, что мы должны достичь здесь определенной формы социальной справедливости. Поляков в их стране следует ставить по крайней мере наравне с нашими гостями из Украины. Это для меня фундаментальное, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в такой форме", - подчеркнул польский президент.

В то же время, он добавил, что предложил собственный законопроект. Навроцкий призвал правительство и все парламентские партии в течение двух недель активно работать над его окончательной формой. Он также отметил, что в этом законопроекте предложил новые решения о предоставлении гражданства не только украинцам, но и гражданам других стран.

Сейчас Польша находится на втором месте после Германии по количеству украинцев, получивших временное легальное пребывание в связи с российской агрессией. По данным Евростата, по состоянию на март 2025 года убежище от войны в этой стране нашли 992 тысяч украинских граждан.

Добавим, что количество украинцев в польской системе социального страхования (ZUS) снизилось. По состоянию на конец февраля 2025 года там было зарегистрировано 781,8 тыс. граждан Украины, что на 2,9 тыс. меньше, чем в январе этого года.