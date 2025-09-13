У Польщі змінять правила виплат українським біженцям за програмою "800+"

Сейм Польщі ухвалив закон, який змінює умови отримання допомоги для біженців за програмою "800+".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата України, голови Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павла Фролова.

Йдеться про виплати у розмірі 800 злотих на кожну дитину до 18 років. Відтепер право на допомогу матимуть лише ті українські біженці, які працюють і заробляють щонайменше 50% від мінімальної зарплати (2333 злотих), а також якщо їхні діти навчаються у польських школах. Винятком залишаються особи з інвалідністю.

Орган соцстраху (ZUS) щомісяця перевірятиме, чи працюють отримувачі допомоги, а також чи не залишили вони територію Польщі. Якщо біженець не був активним протягом місяця, виплата призупиняється.

Як повідомляє "Польська агенція друку", Сейм ухвалив рішення продовжити термін легального перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року.

Окремо депутати підтримали поправку, що гарантує виплати за програмою «800+» для неповнолітніх громадян України, які перебувають під інституційною опікою.

За прийняття законопроєкту з поправками проголосували 16 депутатів, п’ять висловилися проти, ще один утримався.

Президент Польщі ветував закон про соцвиплати та медичну допомогу для непрацюючих українців

Громадяни України, які виїхали за кордон через повномасштабну війну та отримали там право на легальне перебування, як правило, отримують соціальну допомогу від приймаючої країни.

Розміри та умови такої допомоги у кожній країні різні та залежать передусім від фінансових можливостей держави. З 2022 року суми виплат часто змінювались, а деякі держави скасовували їх взагалі.

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям. Цей документ, серед іншого, мав продовжити тимчасовий захист для громадян України, які тікають від війни, до березня 2026 року.

Наразі чинні норми дійсні лише до 30 вересня 2025 року.

Водночас речник польського уряду Адам Шлапка повідомив, що до 8 вересня, тобто до наступного засідання Сейму, буде підготовлено нову законодавчу пропозицію, яка врегулює це питання та не допустить хаосу через президентське вето. Він уточнив, що Рада міністрів працює над рішенням, яке визначатиме правила соціальних виплат для всіх іноземців у Польщі, пише RMF24.

Зараз Польща є на другому місці після Німеччини за кількістю українців, які отримали тимчасове легальне перебування у зв`язку з російською агресією. За даними Євростату, станом на березень 2025 року прихисток від війни в цій країні знайшли 992 тисячі українських громадян.