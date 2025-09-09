Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Готівковий курс:

USD

41,25

41,17

EUR

48,55

48,38

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Польський уряд схвалив законопроєкт про допомогу українцям: що зміниться для біженців

біженці в Польщі
Польща змінює правила виплат для українських біженців

Рада міністрів Польщі схвалила законопроєкт про підтримку громадян України. Документ врегулює виплату іноземцям соціальних програм, зокрема 800+, "Добрий старт" і "Активні батьки".

Як пише Delo.ua, посилаючись на РАР, про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський.

Він зазначив, що закон, прийнятий Радою міністрів, є відповіддю на вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українських біженців, які перебувають у Польщі.

"У цьому законі ми виходимо з двох основних пропозицій: перше – це комплексне регулювання питання виплат для всіх іноземців, які перебувають у Польщі, та комплексне рішення щодо всіх виплат, що виплачуються іноземцям, котрі легально перебувають у Польщі, незалежно від їхньої національності", – заявив міністр.

Кєрвінський додав, що закон регулює питання щодо виплат за програмами 800+, "Добрий старт" та "Активні батьки". Так, отримання виплат залежатиме від професійної активності людини на території Польщі.

Винятком є ті, хто виховує дітей з інвалідністю — за умови надання відповідної довідки з польських установ.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям. Цей документ, серед іншого, мав продовжити тимчасовий захист для громадян України, які тікають від війни, до березня 2026 року.

Зараз Польща є на другому місці після Німеччини за кількістю українців, які отримали тимчасове легальне перебування у зв`язку з російською агресією. За даними Євростату, станом на березень 2025 року прихисток від війни в цій країні знайшли 992 тисячі українських громадян.

Автор:
Тетяна Бесараб