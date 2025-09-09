Польський уряд схвалив законопроєкт про допомогу українцям: що зміниться для біженців

Рада міністрів Польщі схвалила законопроєкт про підтримку громадян України. Документ врегулює виплату іноземцям соціальних програм, зокрема 800+, "Добрий старт" і "Активні батьки".

Як пише Delo.ua, посилаючись на РАР, про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський.

Він зазначив, що закон, прийнятий Радою міністрів, є відповіддю на вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українських біженців, які перебувають у Польщі.

"У цьому законі ми виходимо з двох основних пропозицій: перше – це комплексне регулювання питання виплат для всіх іноземців, які перебувають у Польщі, та комплексне рішення щодо всіх виплат, що виплачуються іноземцям, котрі легально перебувають у Польщі, незалежно від їхньої національності", – заявив міністр.

Кєрвінський додав, що закон регулює питання щодо виплат за програмами 800+, "Добрий старт" та "Активні батьки". Так, отримання виплат залежатиме від професійної активності людини на території Польщі.

Винятком є ті, хто виховує дітей з інвалідністю — за умови надання відповідної довідки з польських установ.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям. Цей документ, серед іншого, мав продовжити тимчасовий захист для громадян України, які тікають від війни, до березня 2026 року.

Зараз Польща є на другому місці після Німеччини за кількістю українців, які отримали тимчасове легальне перебування у зв`язку з російською агресією. За даними Євростату, станом на березень 2025 року прихисток від війни в цій країні знайшли 992 тисячі українських громадян.