Нідерланди змінюють правила для біженців: українських чоловіків закликають самостійно оплачувати житло

Українські чоловіки, які мають роботу в Нідерландах, повинні самостійно знаходити та оплачувати житло. Ініціатива стала відповіддю на серйозну проблему з житлом для біженців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє NOS.

Міністр у справах притулку та міграції Нідерландів, що йде у відставку, Еллен Кейзер, заявила, що притулки переповнені, і місцева влада разом із Червоним Хрестом більше не можуть приймати нових людей.

За її словами, цілком логічно, що чоловіки з роботою та доходом у Нідерландах самі подбають про своє житло, особливо якщо з ними вже є сім'я. За словами міністра, голландці, які працюють, роблять так само. Вони також можуть попросити допомоги у своїх роботодавців.

Наразі муніципалітети мають близько 97 000 місць для українців, але всі вони заповнені, попри те, що щомісяця прибувають сотні нових біженців. У серпні було зафіксовано рекордну кількість реєстрацій від українців — 435 осіб. Це створило надзвичайний тиск на систему.

Водночас міністр наголосила, що не вважає свою пропозицію жорстокою, оскільки Нідерланди вже надають українцям захист.

А от тих, хто приїхав до Нідерландів не напряму з України, а через інші країни ЄС, уряд хоче "стимулювати" повернутися назад.

Українці, які втекли від війни у ​​своїй країні, підпадають під дію Європейської директиви про тимчасовий захист (RTB) і тому мають право на притулок та освіту в Нідерландах. Це положення нещодавно було продовжено до 4 березня 2027 року. Муніципалітети, залежно від своєї місткості та розміру, повинні надавати притулок та отримувати фіксовану суму на кожного біженця.

Кейзер підтримує цю інструкцію, але каже, що вона залишає можливість відправляти людей назад до країни, де вони були раніше, або просити їх самостійно організувати житло.

