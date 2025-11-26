Украинские беженцы не будут вынуждены уезжать из Германии после завершения войны

После прекращения боевых действий в Украине украинские беженцы в Германии не будут вынуждены уезжать из страны в сжатые сроки и без учета обстоятельств.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью "Укринформу" рассказал директор Управления по вопросам иммиграции Берлина, крупнейшего в Германии иммиграционного ведомства, Энгельхард Мазанке.

Он напомнил, что решение ЕС о предоставлении защиты украинским беженцам в очередной раз продлено и действует до марта 2027 года.

Мазанке подчеркнул, что никто не знает, что произойдет к тому времени, но предположил, что точно не произойдет так, чтобы в 2027 году проходили серьезные дискуссии о возвращении 1,3 млн. человек в течение короткого периода и без исключений.

"Это точно не произойдет в Германии - независимо от того, как будет развиваться политическая ситуация. И даже если бы кто-то требовал чего-то подобного - а теперь этого нет - практическое внедрение было бы невозможным", - заявил Мазанке.

Он добавил, что никогда раньше в Германии не было ситуации, когда столько людей из "культурно близкой страны" иммигрировало бы за столь короткое время.

По сравнению с 2015-2016 годами, когда Германия пережила волну беженцев, преимущественно из Сирии и другие потоки беженцев, разница заключалась в том, что из Украины приехали преимущественно женщины среднего возраста с профессиональным опытом и детьми, а не мужчины.

Сколько беженцев вернутся

Мазанке не стал делать прогноз относительно того, какая доля украинцев может решить остаться в Германии, а какая - вернуться, но предположил, опираясь на опыт беженцев, принятых ФРГ во время войны на Балканах, что распределение может быть примерно поровну.

По его словам, многое будет зависеть даже не от того, будут ли украинцы трудоустроены, а от того, как будут складываться семейные обстоятельства.

"Исследования миграции показали - также в рамках ЕС, - что решающим фактором для постоянного проживания в новой стране после иммиграции является не работа, язык или образование, а создание новой семьи. Основа интеграции - не столько карьера, сколько семья", - подчеркнул Мазанке.

Он также считает, что получение немецкого гражданства - на это через пять лет проживания в стране имеют право те, кто отвечает требованиям, в частности, работает и платит налоги, не получает пособие от государства - не только не помешает возвращению в Украину, но и наоборот может стимулировать такое решение.

Сколько платят украинским беженцам

Граждане Украины, выехавшие за границу из-за полномасштабной войны и получивших там право на легальное пребывание, как правило, получают социальную помощь от принимающей страны. Размеры и условия такой помощи в каждой стране разные и зависят прежде всего от финансовых возможностей государства. С 2022 года суммы выплат часто менялись, а некоторые государства отменяли их вообще.

В Германии проживает наибольшее количество украинцев, бежавших от полномасштабной войны. По данным Федерального министерства внутренних дел, по состоянию на октябрь 2025 года проживало около 1,26 миллиона беженцев из Украины. Около 700 тысяч украинских беженцев имели право на соцпомощь, в том числе 200 тысяч детей.

Граждане Украины, прибывшие в Германии после 24 февраля 2022 года (одинокие взрослые без детей), получают помощь в размере 563 евро в месяц. Ц я сумма эквивалентна платящим безработным немцам.

Семейная пара получает по 504 евро на человека. За ребенка платят до 390 евро. Также государство помогает беженцам с жильем и образованием.

Недавно правительство Германии поддержало сокращение соцвыплат украинским беженцам. Те украинцы, которые получили временную защиту в Германии после 1 апреля, будут получать всего 441 евро.