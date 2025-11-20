Правительство Германии поддержало сокращение соцвыплат украинским беженцам: кого касается

Беженцы из Украины, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, лишат права на получение социальных выплат для безработных "бюргергельд" (Bürgergeld — "деньги для граждан").

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что соответствующий законопроект правительство Германии одобрило в среду, 19 ноября.

Что меняется

Те украинские беженцы, получившие временную защиту в Германии после 1 апреля, будут получать всего 441 евро.

Для украинских беженцев, которые получили временную защиту в Германии до 1 апреля 2025 года, ничего не изменится. Они будут и дальше получать Bürgergeld — базовую помощь для безработных, которую сейчас выплачивают гражданам Украины на общих условиях с немцами. Она составляет 563 евро.

Чтобы закон вступил в силу, его должны принять Бундестаг и Бундесрат – представительный орган федеральных земель Германии. Когда документ будет представлен на рассмотрение парламента, пока неизвестно.

В Министерстве труда Германии отмечают, что целью власти остается как можно скорее и долгосрочное трудоустройство украинских беженцев.

Сколько платят украинским беженцам

Граждане Украины, выехавшие за границу из-за полномасштабной войны и получивших там право на легальное пребывание, как правило, получают социальную помощь от принимающей страны. Размеры и условия такой помощи в каждой стране разные и зависят прежде всего от финансовых возможностей государства. С 2022 года суммы выплат часто менялись, а некоторые государства отменяли их вообще.

В Германии проживает наибольшее количество украинцев, бежавших от полномасштабной войны. По данным Федерального министерства внутренних дел, по состоянию на октябрь 2025 года проживало около 1,26 миллиона беженцев из Украины. Около 700 тысяч украинских беженцев имели право на соцпомощь, в том числе 200 тысяч детей.

Граждане Украины, прибывшие в Германии после 24 февраля 2022 года (одинокие взрослые без детей), получают помощь в размере 563 евро в месяц. Ц я сумма эквивалентна платящим безработным немцам.

Украинцы, которые находятся в поиске работы могут также дополнительно получать от 150 до 225 евро ежемесячно. Семейная пара получает по 504 евро на человека. За ребенка платят до 390 евро. Также государство помогает беженцам с жильем и образованием.

В сентябре 2025 г. страны Европейского Союза издали 79 205 новых решений о предоставлении. временной защиты гражданам Украины, убегающим от войны. Это на 49,0% больше, чем в августе 2025 года и самое большое ежемесячное количество новых решений о предоставлении убежища украинцам за 2 года.