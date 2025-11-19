Общественное давление, выборы, пропаганда: посол объяснил, почему меняется отношение к украинцам в Польше

Поляки гостеприимно приняли украинцев в начале полномасштабного вторжения. Однако уже через полгода начали появляться конфликты, недовольство и обвинение в сторону украинского народа. Со временем они только обострялись. Посол Украины в Польше Василий Боднар объяснил, почему это нормальное явление и чего боятся местные жители.

Об этом Василий Боднар сообщил в интервью Delo.ua.

Изменение отношения к украинцам посол Украины в Польше объяснил так: пребывание одного народа в большом количестве в определенной иностранной стране создает внутреннее давление на общество.

"Представьте себе свою квартиру, в которой вы поселили чужого человека. И он живет у вас четвертый год. Сначала вы пытаетесь приспособиться: вместе готовите еду, проводите досуг, но проходит определенное время и создаются условия, которые не очень вас устраивают", — говорит Василий Боднар.

Посол подчеркнул, что этот вопрос действительно очень сложный и комплексный. Конечно, основная причина — значительное присутствие украинских беженцев в Польше в связи с российской агрессией.

Не стоит исключать внутриполитические процессы в Польше, например, недавние президентские выборы и подготовка к парламентским выборам в 2027 году, конкуренция политических сил и поиск механизмов мобилизации электората.

Также свою роль играет работа русской пропаганды, политизация исторических вопросов, а также стереотипы и легенды.

"Например, недавно некоторые правые силы раскручивали тему, что украинцы могут создать свою политическую партию, предварительно получив паспорта граждан Польши", — говорит Василий Боднарь.

На самом деле, далеко не все украинцы, которые находятся на территории Польши, связывают будущее и перспективы с этой страной.

"Мы проанализировали статистику за последние 5 лет, и где-то примерно 26,5 тысячи выходцев из Украины получили польское гражданство. Из 2 миллионов наших граждан это всего 1,5%. Помимо того, большинство украинцев, приехавших в Польшу после 2022 года, планируют возвращаться", — говорит Василий Боднар.

