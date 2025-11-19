Запланована подія 2

Общественное давление, выборы, пропаганда: посол объяснил, почему меняется отношение к украинцам в Польше

украинцы в польше краков украинский флаг
Украинцы таким количеством оказывают общественное давление на поляков. / Shutterstock

Поляки гостеприимно приняли украинцев в начале полномасштабного вторжения. Однако уже через полгода начали появляться конфликты, недовольство и обвинение в сторону украинского народа. Со временем они только обострялись. Посол Украины в Польше Василий Боднар объяснил, почему это нормальное явление и чего боятся местные жители.

Об этом Василий Боднар сообщил в интервью Delo.ua.

Изменение отношения к украинцам посол Украины в Польше объяснил так: пребывание одного народа в большом количестве в определенной иностранной стране создает внутреннее давление на общество.

"Представьте себе свою квартиру, в которой вы поселили чужого человека. И он живет у вас четвертый год. Сначала вы пытаетесь приспособиться: вместе готовите еду, проводите досуг, но проходит определенное время и создаются условия, которые не очень вас устраивают",  говорит Василий Боднар.

Посол подчеркнул, что этот вопрос действительно очень сложный и комплексный. Конечно, основная причина  значительное присутствие украинских беженцев в Польше в связи с российской агрессией.

Не стоит исключать внутриполитические процессы в Польше, например, недавние президентские выборы и подготовка к парламентским выборам в 2027 году, конкуренция политических сил и поиск механизмов мобилизации электората.

Также свою роль играет работа русской пропаганды, политизация исторических вопросов, а также стереотипы и легенды.

"Например, недавно некоторые правые силы раскручивали тему, что украинцы могут создать свою политическую партию, предварительно получив паспорта граждан Польши",  говорит Василий Боднарь.

На самом деле, далеко не все украинцы, которые находятся на территории Польши, связывают будущее и перспективы с этой страной.

"Мы проанализировали статистику за последние 5 лет, и где-то примерно 26,5 тысячи выходцев из Украины получили польское гражданство. Из 2 миллионов наших граждан это всего 1,5%. Помимо того, большинство украинцев, приехавших в Польшу после 2022 года, планируют возвращаться",  говорит Василий Боднар.

Напомним, посол ответил, почему украинцам трудно устроиться на высококвалифицированные специальности в Польше.

Автор:
Ярослава Тюпка