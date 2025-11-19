Запланована подія 2

Суспільний тиск, вибори, пропаганда: посол пояснив, чому змінюється ставлення до українців у Польщі

українці в польщі краків український прапор
Українці такою кількістю створюють суспільний тиск на поляків. / Shutterstock

Поляки гостинно прийняли українців на початку повномасштабного вторгнення. Однак вже через пів року почали з'являтися конфлікти, невдоволення та звинувачення в бік українського народу. З часом вони лише загострювались. Посол України в Польщі Василь Боднар пояснив, чому це нормальне явище, і чого бояться місцеві мешканці. 

Про це Василь Боднар повідомив у інтерв`ю Delo.ua.

Зміну ставлення до українців посол України в Польщі пояснив так: перебування одного народу у великій кількості у певній іноземній країні створює певний внутрішній тиск на суспільство. 

“Уявіть собі свою квартиру, у якій ви поселили чужу людину. І вона мешкає у вас четвертий рік. Спочатку ви намагаєтесь пристосуватись: разом готуєте їжу, проводите дозвілля, але минає певний час - і створюються умови, що не дуже вас влаштовують”, - говорить Василь Боднар. 

Посол наголосив, що це питання насправді дуже складне та комплексне. Звісно, основна причина - значна присутність українських біженців в Польщі у зв`язку з російською агресією. 

Натомість не варто виключати внутрішньополітичні процеси в Польщі наприклад нещодавні президентські вибори та підготовка до парламентських виборів у 2027 році, конкуренція політичних сил і пошук механізмів мобілізації електорату. 

Також свою роль відіграє робота російської пропаганди, політизація історичних питань, а також стереотипи та міфи. 

“Наприклад, нещодавно деякі праві сили розкручували тему, що українці можуть створити свою політичну партію, попередньо отримавши паспорти громадян Польщі”, - говорить Василь Боднар. 

Насправді далеко не всі українці, які перебувають на території Польщі, пов`язують майбутнє та перспективи з цією країною. 

“Ми проаналізували статистику за крайні 5 років, і десь приблизно 26,5 тисяч вихідців з України отримали польське громадянство. З 2 мільйонів наших громадян це лише 1,5%. Поза тим, більшість українців, які приїхали до Польщі після 2022 року, планують повертатися”, - говорить Василь Боднар. 

Нагадаємо, посол дав відповідь, чому українцям важко влаштуватись на висококваліфіковані спеціальності в Польщі. 

Автор:
Ярослава Тюпка