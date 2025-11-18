Посол розповів, скільки українців вільно говорять польською, і пояснив, чому не всім це вдається

Попри схожість мов, бар'єр у спілкуванні між українцями та поляками досі відчутний. Не всі українці мають знання мови достатні для порозуміння на побутовому рівні. Посол України в Польщі Василь Боднар розповів, чому чимало наших громадян не можуть опанувати мову країни, в якій мешкають, і повідомив, який відсоток володіє польською на рівні, достатньому для спілкування.

Про це посол повідомив в інтерв`ю Delo.ua.

За словами Василя Боднара, не існує інституції, що звела би дану інформацію в один знаменник і показала, рівень володіння двома мільйонами українців польською мовою. Тому доводиться оперувати доволі приблизними цифрами.

За різними підрахунками, зібраними з багатьох джерел даними, близько 70% українців, які працюють у Польщі, можуть порозумітись польською мовою і мають елементарні базові знання. Ці люди можуть порозумітися, домовитись з роботодавцем, спілкуватися на роботі та у побуті.

Через подібність мов (польська мова вважається другою за близькістю до української з лексичною близькістю 70%) українцю та поляку не важко за бажання порозумітись. Також за необхідності польську мову можна швидко вивчити.

“Але врахуймо, що більшість громадян України, які приїхали сюди, працюють. Чи є в них час на те, щоб сідати за посилені курси польської мови, особливо платні, це дуже велике питання. Вони працюють часто по 12-15 годин і в них на це просто не вистачає часу”, - говорить Василь Боднар.

Через це вивчення мови відбувається передусім під час спілкування. Це досить корисно для комунікації та опанування розмовної мови, але недостатньо для придбання ґрунтовних знань.

За даними джерел, 5% українців у Польщі володіють мовою на вищому рівні, тобто С2. Рівень В2 - впевнене використання мови в різних сферах - мають 11% українців. 40% говорять, що знають мову, намагаються користуватись нею в побуті, але не відчувають себе вільно у спілкуванні.

“Решта намагається використовувати українську чи англійську. Почасти це допомагає. У багатьох магазинах, готелях, сервісних центрах вистачає української чи англійської. Може скластися враження, що польська не так вже й потрібна. Це оманливо, адже для спокійного перебування в країні, особливо, довготривалого, варто хоча б засвоїти базові знання мови”, - наголошує Василь Боднар.

Натомість посол відзначає, що великий відсоток тих, хто володіє мовою, є серед студентів.

“Вони професійно займаються вивченням мови і після закінчення університетів є до певної міри конкурентами польських випускників на ринку праці. Причому не лише в Польщі, а й інших європейських країнах. До речі, в Єврокомісії чи Європарламенті часто можна побачити працівників з України, які власне навчались у польських вишах”, - зазначає Василь Боднар.

