Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,02

EUR

48,79

--0,20

Готівковий курс:

USD

42,19

42,10

EUR

49,15

48,95

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Посол розповів, скільки українців вільно говорять польською, і пояснив, чому не всім це вдається

люди українці в польщі польська мова
Лише 11% українців вільно використовують польську мову в різних сферах. / Shutterstock

Попри схожість мов, бар'єр у спілкуванні між українцями та поляками досі відчутний. Не всі українці мають знання мови достатні для порозуміння на побутовому рівні. Посол України в Польщі Василь Боднар розповів, чому чимало наших громадян не можуть опанувати мову країни, в якій мешкають, і повідомив, який відсоток володіє польською на рівні, достатньому для спілкування.

Про це посол повідомив в інтерв`ю Delo.ua.

За словами Василя Боднара, не існує інституції, що звела би дану інформацію в один знаменник і показала, рівень володіння двома мільйонами українців польською мовою. Тому доводиться оперувати доволі приблизними цифрами.

За різними підрахунками, зібраними з багатьох джерел даними, близько 70% українців, які працюють у Польщі, можуть порозумітись польською мовою і мають елементарні базові знання. Ці люди можуть порозумітися, домовитись з роботодавцем, спілкуватися на роботі та у побуті.

Через подібність мов (польська мова вважається другою за близькістю до української з лексичною близькістю 70%) українцю та поляку не важко за бажання порозумітись. Також за необхідності польську мову можна швидко вивчити.

“Але врахуймо, що більшість громадян України, які приїхали сюди, працюють. Чи є в них час на те, щоб сідати за посилені курси польської мови, особливо платні, це дуже велике питання. Вони працюють часто по 12-15 годин і в них на це просто не вистачає часу”, - говорить Василь Боднар.

Через це вивчення мови відбувається передусім під час спілкування. Це досить корисно для комунікації та опанування розмовної мови, але недостатньо для придбання ґрунтовних знань.

За даними джерел, 5% українців у Польщі володіють мовою на вищому рівні, тобто С2. Рівень В2 - впевнене використання мови в різних сферах - мають 11% українців. 40% говорять, що знають мову, намагаються користуватись нею в побуті, але не відчувають себе вільно у спілкуванні. 

“Решта намагається використовувати українську чи англійську. Почасти це допомагає. У багатьох магазинах, готелях, сервісних центрах вистачає української чи англійської. Може скластися враження, що польська не так вже й потрібна. Це оманливо, адже для спокійного перебування в країні, особливо, довготривалого, варто хоча б  засвоїти базові знання мови”, - наголошує Василь Боднар.

Натомість посол відзначає, що великий відсоток тих, хто володіє мовою, є серед студентів.

“Вони професійно займаються вивченням мови і після закінчення університетів є до певної міри конкурентами польських випускників на ринку праці. Причому не лише в Польщі, а й інших європейських країнах. До речі, в Єврокомісії чи Європарламенті часто можна побачити працівників з України, які власне навчались у польських вишах”, - зазначає Василь Боднар. 

Нагадаємо, у Польщі у 2025 році зросли зарплати, але не у всіх галузях: експерти назвали сегменти із найбільшими заробітками для працівників. 

Автор:
Ярослава Тюпка
Online трансляція "GET Business Festival"
Івент