Українські біженці не будуть змушені виїжджати з Німеччини після завершення війни

Після припинення бойових дій в Україні українські біженці в Німеччині не будуть змушені виїжджати з країни в стислі терміни та без урахування обставин.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів директор Управління з питань імміграції Берліна, найбільшого в Німеччині імміграційного відомства, Енгельхард Мазанке.

Він нагадав, що рішення ЄС щодо надання захисту українським біженцям вкотре продовжене та чинне до березня 2027 року.

Мазанке підкреслив, що ніхто не знає, що станеться до того часу, але припустив, що точно не відбудеться так, щоб у 2027 році проходили серйозні дискусії про повернення 1,3 млн людей протягом короткого періоду та без винятків.

"Цього точно не станеться в Німеччині - незалежно від того, як розвиватиметься політична ситуація. І навіть якби хтось вимагав чогось подібного - а тепер цього немає - практичне впровадження було б неможливим", - заявив Мазанке.

Він додав, що ніколи раніше в Німеччині не було ситуації, коли стільки людей з "культурно близької країни" іммігрувало б за такий короткий час.

У порівнянні з 2015–2016 роками, коли Німеччина пережила хвилю біженців, переважно з Сирії, та інші потоки біженців, різниця полягала в тому, що з України приїхали переважно жінки середнього віку з професійним досвідом та дітьми, а не чоловіки.

Скільки біженців повернуться

Мазанке не став робити прогноз щодо того, яка частка українців може вирішити залишитися в Німеччині, а яка - повернутися, але припустив, спираючись на досвід біженців, яких прийняла ФРН під час війни на Балканах, що розподіл може бути приблизно порівну.

За його словами, багато залежатиме навіть не від того, чи будуть українці працевлаштовані, а від того, як складатимуться родинні обставини.

"Дослідження міграції показали - також у межах ЄС, - що вирішальним чинником для постійного проживання в новій країні після імміграції є не робота, мова чи освіта, а створення нової сім'ї. Основа інтеграції - не так кар'єра, як сім'я", - підкреслив Мазанке.

Він також вважає, що отримання німецького громадянства - на це через п'ять років проживання в країні мають право ті, хто відповідає вимогам, зокрема, працює та сплачує податки, не отримує допомогу від держави - не тільки не стане на заваді поверненню в Україну, але й навпаки може стимулювати таке рішення.

Скільки платять українським біженцям

Громадяни України, які виїхали за кордон через повномасштабну війну та отримали там право на легальне перебування, як правило, отримують соціальну допомогу від приймаючої країни. Розміри та умови такої допомоги у кожній країні різні та залежать передусім від фінансових можливостей держави. З 2022 року суми виплат часто змінювались, а деякі держави скасовували їх взагалі.

У Німеччині проживає найбільша кількість українців, що втікали від повномасштабної війни. За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, станом на жовтень 2025 року проживали близько 1,26 мільйона біженців з України. Близько 700 тисяч українських біженців мали право на соцдопомогу, серед них 200 тисяч дітей.

Громадяни України, які прибули до Німеччини після 24 лютого 2022 року (самотні дорослі без дітей), отримують допомогу в розмірі 563 євро на місяць. Ця сума еквівалентна тій, що платять безробітним німцям.

Сімейна пара отримує по 504 євро на особу. За дитину платять до 390 євро. Також держава допомагає біженцям із житлом та освітою.

Нещодавно уряд Німеччини підтримав скорочення соцвиплат українським біженцям. Ті українці, які отримали тимчасовий захист у Німеччині після 1 квітня, отримуватимуть лише 441 євро.