Українці дедалі впевненіше інтегруються в економіку Польщі: в Україну переказують менше грошей

Рівень соціальної та економічної інтеграції українських іммігрантів у Польщі продовжує зростати вже третій рік поспіль завдяки покращенню становища на ринку праці, підвищенню фінансової самостійності, розширенню мережі контактів із поляками та зростанню рівня володіння польською мовою. Водночас знижується частота та обсяги грошових переказів в Україну з Польщі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на міжнародну компанію з працевлаштування Gremi Personal, посилаючись на результати нового масштабного дослідження Народного банку Польщі (NBP), проведеного серед 4 тисяч українців у всіх воєводствах країни.

Яка зарплата

Дослідження показало, що основним джерелом забезпечення українських іммігрантів у 2025 році став заробіток у Польщі. Дохід від роботи у структурі доходів довоєнних іммігрантів складає 92%, біженців —78%.

Показники зайнятості також покращилися. Серед біженців зросла частка людей зі стабільною роботою, а рівень безробіття знизився. Також українці рідше, ніж раніше, погоджуються на некваліфіковані посади. Хоча, як зазначають у Gremi Personal, є і темна зона — понад третина біженців (біля 36%) усе ще працює не за кваліфікацією.

Водночас середня зарплата українців у Польщі, яку б вони посаду не обіймали, росте темпами, співставними із загальною динамікою польської економіки. Найвищі доходи залишалися у сферах, де традиційно домінують чоловіки: IT, будівництві та транспорті. При цьому розрив між зарплатами українських чоловіків і жінок помітно вищий, ніж у середньому по польському ринку.

Зараз Польща є на другому місці після Німеччини за кількістю українців, які отримали тимчасове легальне перебування через війну з РФ.

Житло та інтеграція у суспільство

Одним із індикаторів зростання самостійності українців є також житлове питання — у 2025 році 81% українців забезпечують себе житлом без сторонньої допомоги, здебільшого орендуючи (72%) або купуючи власне житло (9%). Кількість людей, які змушені проживати в колективних центрах, зменшилася, і переважно там залишаються особи віком від 45 років.

Інтеграції активно сприяє й рівень мовної адаптації українських іммігрантів. Як показує дослідження, 63% респондентів заявили про вільне або хороше володіння польською, тоді як лише 4% зазначили, що не знають мови.

Так, 73% опитаних NBP респондентів дійсно зазначили, що мають хоча б одного поляка (польку), до якого можуть звернутися за порадою. А серед довоєнних мігрантів цей показник сягнув 81%. Водночас опитування підтвердило, що адаптація найскладніше дається людям, віком понад 60 років.

Водночас NBP фіксує зниження частоти та обсягів грошових переказів в Україну з Польщі.

"Серед причин такої тенденції є те, що життя в Польщі стає дорожчим, українці все більше інвестують у власні потреби безпосередньо в країні і мають менше короткострокових "планів повернення", — каже генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Він додав, що поточні тенденції свідчать про те, що українська спільнота в Польщі рухається у напрямку більшої стабільності та економічної самостійності.

Нагадаємо, протягом дев’яти місяців 2025 року українці у Польщі найчастіше шукали роботу в логістичних центрах, промисловості та харчовому виробництві.

Зауважимо, оплата праці у промисловості Польщі стрімко зростає попри скорочення зайнятості: найбільше — у виробництві електроніки, харчової продукції та машинобудуванні. Водночас у логістиці, роздрібній торгівлі та HoReCa темпи підвищення сповільнюються, а помітне сезонне падіння зарплат посилює конкуренцію за робочі місця.