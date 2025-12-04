Працюють на складах та в логістичних центрах: які вакансії обирають українці в Польщі

Протягом дев’яти місяців 2025 року українці у Польщі найчастіше шукали роботу в логістичних центрах, промисловості та харчовому виробництві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на міжнародну компанію з працевлаштування Gremi Personal.

Найпопулярніші вакансії

За даними аналітиків, найбільше кандидатів — майже 49% — обирали вакансії робітників з пакування та сортування товарів на складах та в логістичних центрах Польщі. На другому місці за популярністю опинилися аграрні та пов’язані з обробкою продуктів напрями (11,2%).

До ключових категорій також увійшли некваліфікована праця в промисловості (9,96%), технічні некваліфіковані роботи (9,5%), а також м’ясо- та рибопереробка (9,47%). Саме ці напрями формують основу постійного попиту на робочу силу в Польщі й залишаються головними каналами працевлаштування для українських робітників.

«Серед українських робітників затребувані вакансії працівників складів, пакувальників, сортувальників. Також вони активно відгукуються на пропозиції у будівельній сфері, де останнім часом зростає потреба у кваліфікованих робітниках — мулярах, плиточниках, штукатурах, монтажниках», — зазначила директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Вона зауважила, що, не дивлячись на зменшення вакансій у польському бізнесі у першій половині року, польський ринок праці продовжує стикатися з дефіцитом кадрів у низці галузей.

Так, найбільш дефіцитні у Польщі працівники м’ясопереробки та розбору у харчовій промисловості. Відчутна нестача кандидатів також на вакансії водіїв вантажівок та автобусів.

Стабільним також залишається попит на технічних фахівців: водіїв навантажувачів, слюсарів, зварювальників, працівників технічного обслуговування.

В окрему категорію Gremi Personal виділяє фахівців середньої та керівної ланки — бригадирів, керівників виробничих змін і лінійних менеджерів. Проте, в компанії наголошують, що для цих вакансій вже необхідні знання польської мови, досвід роботи на аналогічних посадах у Польщі або за кордоном, а також уміння організовувати виробничі процеси й управляти командами. Саме такі компетенції визначають доступ до стабільних і високооплачуваних пропозицій.

Також у Gremi Personal констатують, що паралельно з попитом на постійні вакансії упродовж дев’яти місяців 2025 року зберігався запит і на сезонні роботи (у структурі клієнтів компанії на них припало 2,1%).

Як і у випадку з постійним працевлаштуванням, головні вимоги до кандидатів на сезонні роботи — прагнути працювати та легально перебувати на території Польщі.

Зауважимо, оплата праці у промисловості Польщі стрімко зростає попри скорочення зайнятості: найбільше — у виробництві електроніки, харчової продукції та машинобудуванні. Водночас у логістиці, роздрібній торгівлі та HoReCa темпи підвищення сповільнюються, а помітне сезонне падіння зарплат посилює конкуренцію за робочі місця.

Зараз Польща є на другому місці після Німеччини за кількістю українців, які отримали тимчасове легальне перебування через війну з РФ.