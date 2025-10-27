Трудова міграція: все більше поляків повертаються з Німеччини додому

У 2024 році, вперше за 25 років, з Німеччини виїхало більше поляків, ніж приїхало. Польські працівники дедалі менше цікавляться німецьким ринком праці та все частіше розглядають можливість повернення додому.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на міжнародну компанію з працевлаштування Gremi Personal.

Аналітики спостерігають черговий історичний поворот у трудовій міграції після хвилі повернень поляків з Великої Британії.

Вперше з 2008 року з Німеччини виїхало більше громадян Польщі, ніж прибуло. За даними Федерального статистичного управління Німеччини, у 2024 році країну залишили близько 95 тис. поляків, тоді як приїхали лише 84 тис. — на 22 тис. менше, ніж роком раніше.

Зміни у трудовій міграції

Про зміни у трудовій міграції свідчать і офіційні польські дані. За інформацією Народного банку Польщі, у другому кварталі 2025 року польські мігранти переказали додому 5,3 млрд злотих — трохи більше, ніж у середньому протягом 2022–2024 років. Водночас структура цих переказів показує цікаву тенденцію: обсяги коштів від довгострокових мігрантів майже не змінюються — вони становлять 2,9 млрд злотих, лише на 0,5% більше, ніж три роки тому. Натомість перекази від короткострокових працівників — сезонних і прикордонних — за цей час зросли на 55% й досягли 2,4 млрд злотих.

Аналітики пояснюють це поступовим зниженням еміграційної динаміки, що стало наслідком покращення економічної ситуації в Польщі, росту привабливості внутрішнього ринку праці, а також виваженої політики польського уряду, спрямованої на повернення громадян, які проживали за кордоном.

Серед ключових інструментів, які використовує уряд, — податкові стимули та спеціальні програми підтримки для реемігрантів. Зокрема, громадяни, які мешкали за межами країни щонайменше три роки, після повернення можуть скористатися звільненням від сплати податку на доходи фізичних осіб (PIT) до визначеного ліміту протягом чотирьох років. Для молодих спеціалістів із польської діаспори в ЄС, Великій Британії, США та Канаді діє програма оплачуваних стажувань у польських компаніях.

Водночас польський уряд активно працює над створенням сприятливого бізнес-середовища — відносно низькі податки, спрощені процедури реєстрації підприємств і стабільна економіка приваблюють не лише польських підприємців, а й іноземних інвесторів, які створюють додаткові робочі місця у країні.

Лідерами за рівнем заробітної плати стали міста Краків, Гданськ та Варшава.

"Якщо до цього додати рекордне зниження інфляції (до 2,9%), стабільний ріст заробітних плат у корпоративному секторі (+7,5% зі рік) та ріст купівельної спроможності поляків (майже на 5% за рік), то вигоди для громадян, які приймають рішення повернутися додому, стають очевидними. Адже, не дивлячись на те, що у Польщі зарплати все ще нижчі, ніж у Німеччині, за них можна отримати якісніші послуги: доступ до медицини, спорту, відпочинку. І головне — зняти чи купити пристойне житло, що в Німеччині наразі практично неможливо", —зауважує Ірина Сєрова, CBDO компанії Gremi Personal.

На її думку, "міграційний резерв" Польщі на даний момент вичерпаний — багато пошукачів уже попрацювали за кордоном та не планують туди повертатися. Натомість поляки все частіше шукають не лише високі зарплати, але й кращі умови праці та соціальний захист, який сьогодні може дати Польща.

"Польща продемонструвала, що повернення мігрантів можливе, якщо держава створює умови, які не лише не поступаються західним, а й пропонують людям більше — відчуття стабільності, приналежності та реальних перспектив удома. І це є гарним прикладом для України, повернення трудових мігрантів для якої стане вирішальним фактором повоєнного відновлення країни", — підкреслює Сєрова.

Нагадаємо, Польща втрачає працівників із третіх країн через ускладнення процедур легалізації, тому українці залишаються основною робочою силою в цій країні.

Зараз Польща є на другому місці після Німеччини за кількістю українців, які отримали тимчасове легальне перебування через війну з РФ. За даними Євростату, станом на червень 2025 року прихисток від війни в цій країні знайшли 992,5 тисячі українських громадян.

Польське бізнес-середовище охоче приймає до своїх лав українців, однак диктує власні умови ринку. Одна й та сама діяльність може бути прибутковою у нас і “прогоріти” в сусідній країні. Які ніші є перспективними та в чому їх особливість на польському ринку, читайте в матеріалі Delo.ua.