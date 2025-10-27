Трудовая миграция: все больше поляков возвращаются из Германии домой

В 2024 году, впервые за 25 лет, из Германии уехало больше поляков, чем приехало. Польские работники все меньше интересуются немецким рынком труда и все чаще рассматривают возможность возвращения домой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на международную компанию по трудоустройству Gremi Personal.

Аналитики наблюдают очередной исторический поворот в трудовой миграции после волны возвращений поляков из Великобритании.

Впервые с 2008 года из Германии уехало больше граждан Польши, чем прибыло. По данным Федерального статистического управления Германии, в 2024 году страну покинули около 95 тыс. поляков, в то время как приехали только 84 тыс. — на 22 тыс. меньше, чем годом ранее.

Изменения в трудовой миграции

Об изменениях в трудовой миграции свидетельствуют и официальные польские данные. По информации Народного банка Польши, во втором квартале 2025 года польские мигранты перевели домой 5,3 млрд злотых – чуть больше, чем в среднем в течение 2022–2024 годов. В то же время структура этих переводов показывает интересную тенденцию: объемы средств от долгосрочных мигрантов почти не изменяются — они составляют 2,9 млрд злотых, всего на 0,5% больше, чем три года назад. Переводы от краткосрочных работников — сезонных и пограничных — за это время выросли на 55% и достигли 2,4 млрд злотых.

Аналитики объясняют это постепенным снижением эмиграционной динамики, что явилось следствием улучшения экономической ситуации в Польше, роста привлекательности внутреннего рынка труда, а также взвешенной политики польского правительства, направленной на возвращение проживающих за рубежом граждан.

Среди ключевых инструментов, используемых правительством, — налоговые стимулы и специальные программы поддержки для реэмигрантов. В частности, граждане, проживавшие за пределами страны не менее трех лет, по возвращении могут воспользоваться освобождением от уплаты налога на доходы физических лиц (PIT) до определенного лимита в течение четырех лет. Для молодых специалистов по польской диаспоре в ЕС, Великобритании, США и Канаде действует программа оплачиваемых стажировок в польских компаниях.

В то же время, польское правительство активно работает над созданием благоприятной бизнес-среды — относительно низкие налоги, упрощенные процедуры регистрации предприятий и стабильная экономика привлекают не только польских предпринимателей, но и иностранных инвесторов, создающих дополнительные рабочие места в стране.

Лидерами по уровню заработной платы стали города Краков, Гданьск и Варшава.

"Если к этому добавить рекордное снижение инфляции (до 2,9%), стабильный рост заработных плат в корпоративном секторе (+7,5% с год) и рост покупательной способности поляков (почти на 5% за год), то выгоды для граждан, принимающих решение вернуться домой, становятся очевидными. Германии, за них можно получить более качественные услуги: доступ к медицине, спорту, отдыху. И главное — снять или купить приличное жилье, что в Германии практически невозможно», — отмечает Ирина Серова, CBDO компании Gremi Personal.

По ее мнению, "миграционный резерв" Польши на данный момент исчерпан - многие соискатели уже поработали за границей и не планируют туда возвращаться. Поляки все чаще ищут не только высокие зарплаты, но и лучшие условия труда и социальную защиту, которую сегодня может дать Польша.

"Польша продемонстрировала, что возвращение мигрантов возможно, если государство создает условия, которые не только не уступают западным, но и предлагают людям больше — чувство стабильности, принадлежности и реальных перспектив дома. И это хороший пример для Украины, возвращение трудовых мигрантов для которой станет решающим фактором послевоенного восстановления страны", — подчеркивает Серова.

Напомним, Польша теряет работников из третьих стран из-за усложнения процедур легализации, поэтому украинцы остаются основной рабочей силой в этой стране.

Сейчас Польша находится на втором месте после Германии по количеству украинцев, получивших временное легальное пребывание из-за войны с РФ. По данным Евростата, по состоянию на июнь 2025 года убежище от войны в этой стране нашли 992,5 тысяч украинских граждан.

Польская бизнес-среда охотно принимает в свои ряды украинцев, однако диктует собственные условия рынка. Одна и та же деятельность может быть прибыльной у нас и "прогореть" в соседней стране. Какие ниши перспективны и в чем их особенность на польском рынке, читайте в материале Delo.ua.