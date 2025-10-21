Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,03

EUR

48,66

--0,10

Наличный курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,82

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Европейский рынок труда теряет динамику: количество безработных в Польше растет

рынок труда
Число безработных в Польше на конец августа 2025 года достигло 857,3 тысячи человек / Shutterstock

Тенденция замедления рынка труда, уже некоторое время наблюдающаяся в Западной Европе, дошла и до Польши. Компании стали осторожнее в формировании кадровой политики: сроки рассмотрения резюме кандидатов выросли, а темпы найма заметно замедлились.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на международную компанию по трудоустройству Gremi Personal.

Число безработных в Польше растет

В отличие от Германии, где уже фиксируются массовые увольнения персонала, в Польше пока наблюдается лишь умеренный рост безработицы и продление времени поиска работы. Но тенденция замедления рынка труда уже очевидна.

По словам Ирины Серовой , CBDO компании Gremi Personal, процессы подбора персонала в польских компаниях увеличились примерно с 50 до 80 дней, а в отдельных случаях и до 100 дней. В то же время количество резюме на одну вакансию выросло вдвое.

"Если сначала тенденцию "охлаждения" рынка труда почувствовали работники рабочих профессий, то сейчас — и высококвалифицированные специалисты. Работодатели принимают решения более взвешенно и вводят дополнительные этапы проверки кандидатов" , — подчеркивает Серова.

Эту тенденцию подтверждают и официальные данные: количество безработных в Польше на конец августа 2025 года достигло 857,3 тысяч человек — на 26,6 тысяч больше, чем в июле, и на 85 тысяч больше, чем в августе 2024 года. Особенно заметен рост безработицы среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, достигший 11,3%.

Работодатели сокращают наем

В странах Западной Европы подобные процессы стали наблюдаться раньше. По данным Eurostat, уровень вакансий в еврозоне в первом квартале 2025 года снизился до 2,4% против 2,9% годом ранее. Наибольшее падение зафиксировано в Австрии и Греции (в обеих странах – 9 п.п.) и Швеции и Германии (по 8 п.п.). В частности, в Германии индекс найма упал до 93,7 пункта - минимума с 2020 года.

"Работодатели обычно сокращают наем задолго до того, как начинают увольнять персонал. Именно поэтому уровень вакансий — один из самых чувствительных индикаторов состояния рынка труда. Сегодняшние данные указывают на то, что бизнес во всей Европе становится более осторожным. Для работников это может означать меньше возможностей сменить работу, более слабые позиции в переговорах о повышении сроков работы в переговорах о повышении сроков работы в переговорах по повышению сроков работы в переговорах по повышению сроков в переговорах о повышении сроков работы в переговорах по повышению сроков на переработку увольнение", — объясняет Серова.

По мнению эксперта, осторожность европейских компаний по найму персонала обусловлена общемировыми факторами: геополитической неопределенностью, замедлением промышленного производства в ЕС, а также ростом конкуренции со стороны китайских и американских компаний.

В то же время, польская экономика имеет преимущество над многими западноевропейскими благодаря диверсификации, гибкости и высокому уровню цифровой трансформации предприятий. Это позволяет польским компаниям быстрее адаптироваться к новым условиям и сохранять относительную стабильность даже в периоды спада.

"Польские работодатели сейчас демонстрируют сдержанную, но стратегическую позицию: не сокращают работников, а оптимизируют взвешенно процессы найма, чтобы оставаться конкурентными в случае ухудшения ситуации на рынке труда", — резюмирует Серова.

Напомним, Польша теряет работников из третьих стран из-за усложнения процедур легализации, украинцы остаются основной рабочей силой в этой стране.

Автор:
Светлана Манько