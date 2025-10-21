Европейский рынок труда теряет динамику: количество безработных в Польше растет

Тенденция замедления рынка труда, уже некоторое время наблюдающаяся в Западной Европе, дошла и до Польши. Компании стали осторожнее в формировании кадровой политики: сроки рассмотрения резюме кандидатов выросли, а темпы найма заметно замедлились.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на международную компанию по трудоустройству Gremi Personal.

Число безработных в Польше растет

В отличие от Германии, где уже фиксируются массовые увольнения персонала, в Польше пока наблюдается лишь умеренный рост безработицы и продление времени поиска работы. Но тенденция замедления рынка труда уже очевидна.

По словам Ирины Серовой , CBDO компании Gremi Personal, процессы подбора персонала в польских компаниях увеличились примерно с 50 до 80 дней, а в отдельных случаях и до 100 дней. В то же время количество резюме на одну вакансию выросло вдвое.

"Если сначала тенденцию "охлаждения" рынка труда почувствовали работники рабочих профессий, то сейчас — и высококвалифицированные специалисты. Работодатели принимают решения более взвешенно и вводят дополнительные этапы проверки кандидатов" , — подчеркивает Серова.

Эту тенденцию подтверждают и официальные данные: количество безработных в Польше на конец августа 2025 года достигло 857,3 тысяч человек — на 26,6 тысяч больше, чем в июле, и на 85 тысяч больше, чем в августе 2024 года. Особенно заметен рост безработицы среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, достигший 11,3%.

Работодатели сокращают наем

В странах Западной Европы подобные процессы стали наблюдаться раньше. По данным Eurostat, уровень вакансий в еврозоне в первом квартале 2025 года снизился до 2,4% против 2,9% годом ранее. Наибольшее падение зафиксировано в Австрии и Греции (в обеих странах – 9 п.п.) и Швеции и Германии (по 8 п.п.). В частности, в Германии индекс найма упал до 93,7 пункта - минимума с 2020 года.

"Работодатели обычно сокращают наем задолго до того, как начинают увольнять персонал. Именно поэтому уровень вакансий — один из самых чувствительных индикаторов состояния рынка труда. Сегодняшние данные указывают на то, что бизнес во всей Европе становится более осторожным. Для работников это может означать меньше возможностей сменить работу", — объясняет Серова.

По мнению эксперта, осторожность европейских компаний по найму персонала обусловлена общемировыми факторами: геополитической неопределенностью, замедлением промышленного производства в ЕС, а также ростом конкуренции со стороны китайских и американских компаний.

В то же время, польская экономика имеет преимущество над многими западноевропейскими благодаря диверсификации, гибкости и высокому уровню цифровой трансформации предприятий. Это позволяет польским компаниям быстрее адаптироваться к новым условиям и сохранять относительную стабильность даже в периоды спада.

"Польские работодатели сейчас демонстрируют сдержанную, но стратегическую позицию: не сокращают работников, а оптимизируют взвешенно процессы найма, чтобы оставаться конкурентными в случае ухудшения ситуации на рынке труда", — резюмирует Серова.

Напомним, Польша теряет работников из третьих стран из-за усложнения процедур легализации, украинцы остаются основной рабочей силой в этой стране.