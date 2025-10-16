Не понимают язык игры: почему украинскому бизнесу трудно закрепиться в Европе, несмотря на стремительный старт

Для украинского бизнеса в Европе остаются низкими шансы на стабильное долгосрочное развитие, поскольку оно недостаточно усвоило правила коммуникационной стратегии и бизнес-развития, принятые на европейском рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила Ирина Серова, CBDO международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

По данным Gremi Personal, с начала полномасштабного вторжения только в Польше украинцы учредили более 100 тыс. предприятий, в Чехии — около 17 тыс., а в Литве гражданам Украины принадлежит около 2,6 тыс. бизнесов. Однако значительная часть украинских бизнесов закрывается уже в течение первого года работы.

После быстрого старта украинские предприниматели в ЕС сталкиваются с коммуникационным барьером, бюрократией и отсутствием кросс-культурной коммуникации – неумением "говорить на языке" европейского рынка.

"Мы можем быть быстрее, ярче и креативнее, но для европейца это не то, к чему он привык. А то, чего не понимаешь, отвергаешь", — объясняет Серова.

Проблема не в продукте, а в том, как он подается

Европейская культура коммуникации и маркетинга базируется на логике, последовательности и доверии, в то время как украинский бизнес часто опирается на эмоции, энергию и энтузиазм. Это создает фундаментальный разрыв в восприятии.

"Когда европейский партнер слышит обещание "сделаем быстрее и дешевле", он не увлекается, он настораживается. Для него это звучит как риск, а не преимущество", — отмечает Серова.

Эксперт считает, что наихудшим решением является выход на европейский рынок под сопровождением украинских маркетологов без опыта реализации локальных бизнес-проектов в Европе.

Межкультурная коммуникация важна

Она рекомендует украинским компаниям инвестировать в развитие компетенций межкультурной коммуникации, обучая свои команды, как правильно презентовать бренд и выстраивать tone of voice для европейского потребителя. Только те, кто готов перестраивать свое мышление смогут успешно закрепиться на рынке ЕС.

"То, что в Украине считается проявлением открытости, в Германии может восприниматься как фамильярность. То, что кажется гибкостью, в Британии может выглядеть как отсутствие стратегии. Мы часто не всегда понимаем, как мыслит европейский потребитель. Реально двери открыты только для тех, кто готов учиться, перестраивать мышление ", — заявила Серова.

Напомним, что с января по апрель 2025 года иностранцы создали в Польше 13,7 тысяч индивидуальных предпринимателей (ФЛП, или JDG - в Польше). Среди них подавляющее большинство составляют украинцы. Около 80% активного бизнеса, зарегистрированного иностранцами в Польше за первый квартал этого года, руководят граждане Украины.