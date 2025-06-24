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Украинцы за последние месяцы зарегистрировали более 10 тысяч ФЛП в Польше: какие бизнесы преобладают
Украинцы создают тысячи индивидуальных предприятий в Польше и подняли уровень бизнеса, который начинают иностранцы.
С января по апрель 2025 года иностранцы создали в Польше 13,7 тысяч индивидуальных предпринимателей (ФЛП, или JDG — в Польше). Среди них подавляющее большинство составляют украинцы, сообщило Delo.ua со ссылкой на польское издание Вiznes.Interia.
Почти 80% активного бизнеса, зарегистрированного иностранцами в Польше за первый квартал этого года, руководят граждане Украины. Для сравнения на втором месте – 7% ФЛП-иностранцев – предприниматели с белорусским гражданством.
В целом ФЛП-иностранцы, созданные в этом году в Польше по странам происхождения и доминирующим отраслям (январь-апрель 2025 г.) распределяются следующим образом:
|Страна
|Количество ФЛП-иностранцев
|Доминирующие отрасли
|Украина
|10798
|26% – строительство
|16% – IT
|Беларусь
|991
|23% — IT
|13% – научная деятельность
|Германия
|255
|20% – научная деятельность
|18% — торговля
|Россия
|135
|21% — IT
|18% – научная деятельность
|Румыния
|120
|32% – строительство
|16% – транспорт. услуги
|Италия
|115
|31% – транспортные услуги
|20% – научная деятельность
|Великобритания
|114
|35% – научная деятельность
|22% — IT
|США
|109
|23% – научная деятельность
|17% — обучение
|Болгария
|103
|83% – торговля
|Другие страны
|870
|20% – научная деятельность
|19% – IT
По данным Польского экономического института (PIE), среди иностранцев, открывающих бизнес в Польше, кроме украинцев, фигурируют также белорусы, немцы, американцы и даже россияне.
В каких областях украинцев больше всего регистрируют ФЛП в Польше
Среди компаний, зарегистрированных иностранцами в Польше в 2025 году, преобладают следующие отрасли:
- 22% связаны со строительством,
- 15% предоставляют телекоммуникационные и информационные услуги .
- 11% – другие направления в сфере услуг.
Строительная отрасль, по утверждению аналитиков PIE, доминирует среди компаний, созданных украинцами (26%) и румынами (32%). Популярным направлением среди украинских, белорусских, британских и французских компаний также есть сфера IT. Белорусские, российские, итальянские, британские, американские и французские ФЛП выбирают преимущественно профессиональную и научную деятельность – сектор, который доминирует среди компаний в Польше. Образование как отрасль часто выбирают граждане США, а торговлю – немцы.
В прошлом году в иностранном бизнесе в Польше доминировали другие сектора: информационно-коммуникационная (23%), строительная (19%) и другие сферы услуг (10%).
Польский экономический институт подчеркнул также, что предпринимательская деятельность, начатая иностранцами, часто отвечает потребностям польского рынка труда и структуры экономики. Их роль особенно заметна в секторах, пострадавших от нехватки персонала, таких как строительство, торговля, транспорт и складское хозяйство.
Впрочем, в Украине пока не наблюдается большой отток строительных компаний в Польшу. Больше всего украинский бизнес диверсифицировал активы в странах, которые приносят доходы в девелопменте – это Бали, Турция, Испания, Венгрия.
По словам основателя ИТ-компании M4U Владимира Даниленко, несколько украинских компаний работает на польском рынке еще с 2011 года. Однако большого "переселения" украинских девелоперов в Польшу сегодня не наблюдается.
"На польском рынке нет сейчас большого прироста и активности, напротив рынка трудновато, особенно в многоквартирном жилье. Поэтому нет оснований говорить, что есть какая-то системная история, влияющая на развитие рынка, что наши решили построить всю Польшу — нет оснований. Скорее всего, речь идет о легализации бизнесов и строителей, которые там были ранее", - отметил эксперт в комментарии Delo.ua.
Польша, по его словам, действительно имела дефицит рабочих в этой отрасли, однако сам рынок недвижимости переживает определенную стагнацию из-за отсутствия стимуляции социальной ипотеки, которой ожидали многие игроки.
В реестрах ZUS – 800 тысяч трудоустроенных украинских беженцев
Всего в первом квартале 2025 года на социальном страховании Польши было зарегистрировано более 1,21 миллиона иностранцев. Украинцы являются самой большой группой, хотя есть также белорусы и представители других стран.
«Из общего количества людей, зарегистрировавшихся на социальное страхование, 7,4% имели гражданство, отличное от польского. К концу марта этого года в ZUS было зарегистрировано более 1,2 миллиона (1 210,0 тыс.) иностранцев, что на 6,3% больше, чем к концу марта 2024 года», – сообщили в Управлении социального страхования (ZUS) в отчете за первый квартал 2025 года.
На конец первого квартала этого года количество работающих в Польше украинцев достигло 798 тысяч, что составило 65,9% от всех зарегистрированных иностранцев, и 4,9% от всех застрахованных лиц.
Ранее Delo.ua писало о том, что все больше украинцев в Польше не чувствуют себя "своими": всего 13% хотят остаться навсегда.
Также сообщалось, что в Украине в начале 2025 года закрылось вдвое больше ФЛП, чем открылось.