Украинцы за последние месяцы зарегистрировали более 10 тысяч ФЛП в Польше: какие бизнесы преобладают

Украинцы создают тысячи индивидуальных предприятий в Польше и подняли уровень бизнеса, который начинают иностранцы.

С января по апрель 2025 года иностранцы создали в Польше 13,7 тысяч индивидуальных предпринимателей (ФЛП, или JDG — в Польше). Среди них подавляющее большинство составляют украинцы, сообщило Delo.ua со ссылкой на польское издание Вiznes.Interia.

Почти 80% активного бизнеса, зарегистрированного иностранцами в Польше за первый квартал этого года, руководят граждане Украины. Для сравнения на втором месте – 7% ФЛП-иностранцев – предприниматели с белорусским гражданством.

В целом ФЛП-иностранцы, созданные в этом году в Польше по странам происхождения и доминирующим отраслям (январь-апрель 2025 г.) распределяются следующим образом:

Страна Количество ФЛП-иностранцев Доминирующие отрасли Украина 10798 26% – строительство 16% – IT Беларусь 991 23% — IT 13% – научная деятельность Германия 255 20% – научная деятельность 18% — торговля Россия 135 21% — IT 18% – научная деятельность Румыния 120 32% – строительство 16% – транспорт. услуги Италия 115 31% – транспортные услуги 20% – научная деятельность Великобритания 114 35% – научная деятельность 22% — IT США 109 23% – научная деятельность 17% — обучение Болгария 103 83% – торговля Другие страны 870 20% – научная деятельность 19% – IT

По данным Польского экономического института (PIE), среди иностранцев, открывающих бизнес в Польше, кроме украинцев, фигурируют также белорусы, немцы, американцы и даже россияне.

В каких областях украинцев больше всего регистрируют ФЛП в Польше

Среди компаний, зарегистрированных иностранцами в Польше в 2025 году, преобладают следующие отрасли:

22% связаны со строительством,

15% предоставляют телекоммуникационные и информационные услуги .

и информационные услуги . 11% – другие направления в сфере услуг.

Строительная отрасль, по утверждению аналитиков PIE, доминирует среди компаний, созданных украинцами (26%) и румынами (32%). Популярным направлением среди украинских, белорусских, британских и французских компаний также есть сфера IT. Белорусские, российские, итальянские, британские, американские и французские ФЛП выбирают преимущественно профессиональную и научную деятельность – сектор, который доминирует среди компаний в Польше. Образование как отрасль часто выбирают граждане США, а торговлю – немцы.

В прошлом году в иностранном бизнесе в Польше доминировали другие сектора: информационно-коммуникационная (23%), строительная (19%) и другие сферы услуг (10%).

Польский экономический институт подчеркнул также, что предпринимательская деятельность, начатая иностранцами, часто отвечает потребностям польского рынка труда и структуры экономики. Их роль особенно заметна в секторах, пострадавших от нехватки персонала, таких как строительство, торговля, транспорт и складское хозяйство.

Впрочем, в Украине пока не наблюдается большой отток строительных компаний в Польшу. Больше всего украинский бизнес диверсифицировал активы в странах, которые приносят доходы в девелопменте – это Бали, Турция, Испания, Венгрия.

По словам основателя ИТ-компании M4U Владимира Даниленко, несколько украинских компаний работает на польском рынке еще с 2011 года. Однако большого "переселения" украинских девелоперов в Польшу сегодня не наблюдается.

"На польском рынке нет сейчас большого прироста и активности, напротив рынка трудновато, особенно в многоквартирном жилье. Поэтому нет оснований говорить, что есть какая-то системная история, влияющая на развитие рынка, что наши решили построить всю Польшу — нет оснований. Скорее всего, речь идет о легализации бизнесов и строителей, которые там были ранее", - отметил эксперт в комментарии Delo.ua.

Польша, по его словам, действительно имела дефицит рабочих в этой отрасли, однако сам рынок недвижимости переживает определенную стагнацию из-за отсутствия стимуляции социальной ипотеки, которой ожидали многие игроки.

В реестрах ZUS – 800 тысяч трудоустроенных украинских беженцев

Всего в первом квартале 2025 года на социальном страховании Польши было зарегистрировано более 1,21 миллиона иностранцев. Украинцы являются самой большой группой, хотя есть также белорусы и представители других стран.

«Из общего количества людей, зарегистрировавшихся на социальное страхование, 7,4% имели гражданство, отличное от польского. К концу марта этого года в ZUS было зарегистрировано более 1,2 миллиона (1 210,0 тыс.) иностранцев, что на 6,3% больше, чем к концу марта 2024 года», – сообщили в Управлении социального страхования (ZUS) в отчете за первый квартал 2025 года.

На конец первого квартала этого года количество работающих в Польше украинцев достигло 798 тысяч, что составило 65,9% от всех зарегистрированных иностранцев, и 4,9% от всех застрахованных лиц.

Ранее Delo.ua писало о том, что все больше украинцев в Польше не чувствуют себя "своими": всего 13% хотят остаться навсегда.

Также сообщалось, что в Украине в начале 2025 года закрылось вдвое больше ФЛП, чем открылось.