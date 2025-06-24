Українці за останні місяці зареєстрували понад 10 тисяч ФОПів у Польщі: які бізнеси переважають

Українці створюють тисячі одноосібних підприємств у Польщі і підняли рівень бізнесу, який започатковують іноземці.

Із січня по квітень 2025 року іноземці створили в Польщі 13,7 тисячі індивідуальних підприємців (ФОП, або JDG - у Польщі). Серед них переважну більшість складють українці, повідомило Delo.ua з посиланням на польське видання Вiznes.Іnteria.

Майже 80% активного бізнесу, зареєстрованого іноземцями в Польщі за перший квартал цього року, керують громадяни України. Для порівняння на другому місці - 7% ФОПів-іноземців – підприємці з білоруським громадянством.

Загалом ФОП-іноземці, створені цього року в Польщі за країнами походження та домінуючими галузями (січень-квітень 2025 р.) розподіляються наступним чином:

Країна Кількість ФОП-іноземців Домінуючі галузі Україна 10798 26% - будівництво 16% - IT Білорусь 991 23% - IT 13% - наукова діяльність Німеччина 255 20% - наукова діяльність 18%% - торгівля Росія 135 21% - IT 18% - наукова діяльність Румунія 120 32% - будівництво 16% - транспортні послуги Італія 115 31% - транспортні послуги 20% - наукова діяльність Великобританія 114 35% - наукова діяльність 22% - IT США 109 23% - наукова діяльність 17% - навчання Болгарія 103 83% - торгівля Інші країни 870 20% - наукова діяльність 19% - IT

За даними Польського економічного інституту (PIE), з-поміж іноземців, які відкривають бізнеси у Польщі, окрім українців, фігурують також білоруси, німці, американці і навіть росіяни.

У яких сферах українців найбільше реєструють ФОП у Польщі

Серед компаній, зареєстрованих іноземцями в Польщі у 2025 році переважають такі галузі:

22% пов'язані з будівництвом,

15% надають телекомунікаційні та інформаційні послуги,

та інформаційні послуги, 11% - інші напрямки у сфері послуг.

Будівельна галузь, як стверджують аналітики PIE, домінує серед компаній, створених українцями (26%) та румунами (32%). Популярним напрямом серед українських, білоруських, британських і французьких компаній також є сфера IT. Білоруські, російські, італійські, британські, американські та французькі ФОП обирають переважно професійну та наукову діяльність – це сектор, який домінує серед компаній у Польщі. Освіту як галузь часто обирають громадяни США, а торгівлю – німці.

Торік в іноземному бізнесі у Польщі домінували інші сектори: інформаційно-комунікаційна (23%), будівельна (19%) та інші види сфери послуг (10%).

Польський економічний інститут наголосив також, що підприємницька діяльність, започаткована іноземцями, часто відповідає потребам польського ринку праці та структури економіки. Їхня роль особливо помітна в секторах, які постраждали від нестачі персоналу, таких як будівництво, торгівля, транспорт і складське господарство.

Втім, в Україні наразі не спостерігають великого відтоку будівельних компанійв Польщу. Найбільше український бізнес диверсифікував активи в країнах, які дають прибутки в девелопменті - це Балі, Туреччина, Іспанія, Угорщина.

За словами засновника ІТ-компанії M4U Володимир Даниленка, кілька українських компаній працює на польському ринку ще з 2011 року. Проте великого "переселення" українських девелоперів у Польщу сьогодні не спостерігається.

"На польському ринку немає зараз великого приросту і активності, навпаки ринку важкувато, особливо в багатоквартирному житлі. Тому нема підстав говорити, що є якась системна історія, яка впливає на розвиток ринку, що наші вирішили розбудувати всю Польщу - нема підстав. Швидше за все, мова йде про легалізацію бізнесів і будівельників, які там були раніше", - наголосив він в коментарі Delo.ua.

Польща, за його словами, справді мала дефіцит робітників у цій галузі, проте сам ринок нерухомості переживає певну стагнацію через відсутність очікуваної стимуляції соціальної іпотеки, на яку очікували багато гравців.

У реєстрах ZUS - 800 тисяч працевлаштованих українських біженців

Загалом у першому кварталі 2025 року на соціальному страхуванні Польщі було зареєстровано понад 1,21 мільйона іноземців. Українці є найбільшою групою, хоча є також білоруси та представники іншихх країн.

«Із загальної кількості людей, які зареєструвалися на соціальне страхування, 7,4% мали громадянство, відмінне від польського. На кінець березня цього року в ZUS було зареєстровано понад 1,2 мільйона (1 210,0 тис.) іноземців, що на 6,3% більше, ніж на кінець березня 2024 року», – повідомили в Управлінні соціального страхування (ZUS) у звіті за перший квартал 2025 року.

На кінець першого кварталу цього року кількість українців, які працюють у Польщі, сягнула 798 тисяч, що склало 65,9% від усіх зареєстрованих іноземців, та 4,9% від усіх застрахованих осіб.

Раніше Delo.ua писало про те, що все більше українців у Польщі не почувають себе "своїми": лише 13% хочуть залишитися назавжди.

Такожповідомлялось, що в Україні на початку 2025 року закрилось удвічі більше ФОПів, ніж відкрилось.