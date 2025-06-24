На початку 2025 року закрилось удвічі більше ФОПів, ніж відкрилось

У січні 2025 року в Україні спостерігався різкий сплеск підприємницької активності після тривалого простою Єдиного державного реєстру. За січень-березень 2025 року було зареєстровано 56 826 нових ФОПів, що приблизно на 20% більше, ніж у четвертому кварталі 2024 року (47 347). Водночас кількість закритих ФОПів зросла ще помітніше – з 71 975 у IV кварталі 2024 року до 108 242 у першому кварталі 2025 року, що становить приріст понад 50%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані youcontrol.

Аналітики зауважують, що після відновлення роботи реєстру на початку 2025-го ці відкладені реєстрації та ліквідації масово реалізувалися, що й призвело до аномально високих показників відкриттів і закриттів ФОПів у першому кварталі.

Галузеві лідери

За даними аналітиків, найбільше нових підприємців традиційно з’явилося у сфері роздрібної торгівлі – 14 510 ФОПів у I кв. 2025 (у IV кв. 2024 було 13 490).

Друге місце за кількістю відкриттів посів сектор інформаційних технологій (ІТ): 8 586 нових ФОПів проти 6 455 у попередньому кварталі.

На третьому місці – категорія "Інші послуги" з показником 7 542 відкриття (було 5 736).

До першої п’ятірки також увійшли транспорт і логістика (3 578) та громадське харчування (2 895), за якими йдуть оптова торгівля (2 692), освіта (2 608), реклама і маркетинг (1 769), медичні послуги (1 745) та операції з нерухомістю (1 355).

"Більшість провідних галузей продемонстрували зростання кількості нових ФОПів порівняно з IV кварталом. Винятком стала оптова торгівля, де показник дещо знизився (2 692 проти 2 859 в останньому кварталі 2024 року)", - наголошують аналітики.

Вони додають, що лідери за відкриттями багато в чому збігаються з лідерами за закриттями. "Антирейтинг" очолює роздрібна торгівля – у I кв. 2025 закрилися 32 726 ФОПів проти 21 222 у попередньому кварталі. Це найбільший обсяг ліквідацій серед усіх секторів.

Високі показники закриттів також в ІТ-секторі (17 242 закритих ФОП у I кв. 2025 проти 14 040 у IV кв. 2024) та сфері "інших послуг" (16 663 проти 10 227). Далі за кількістю ідуть транспорт і логістика (9 761 у I кв. 2025), оптова торгівля (4 729), громадське харчування (4 225), реклама і маркетинг (2 330), освітні установи (2 101), операції з нерухомістю (2 043) та сільське господарство (1 805).

Підприємницька активність за регіонами

Найвищу підприємницьку активність зафіксовано у столиці: в місті Києві за I кв. 2025 зареєстровано 8 363 нові ФОПи (для порівняння, у IV кв. 2024 – 7 333). Серед областей лідером є Дніпропетровська – 5 461 відкриття за квартал, далі йдуть

Львівська область(4 428),

Київська область (4 310),

Одеська область (3 974),

Харківська область (3 771).

Першість за кількістю ліквідованих ФОПів утримує столиця. У Києві у I кв. 2025 припинили діяльність 14 212 ФОПів. Серед областей найбільше закриттів зафіксовано у Харківській (9 830) та Дніпропетровській (9 306). Далі йдуть Одеська область (8 314), Львівська (7 062) та Київська (6 879).

Гендерний розподіл

У I кварталі 2025 року частка жінок серед новозареєстрованих ФОПів склала 61,5% (34 896 із 56 826), що майже аналогічно до показника попереднього кварталу (62,4%). Відповідно, на чоловіків припадало ~38–39% нових підприємців.

Серед закритих ФОПів гендерний баланс був ближчий до паритету. Жінки становили 52,7% від загалу припинених ФОПів у I кв. 2025 (56 997 зі 108 242), що дещо більше ніж 51,8% у IV кв. 2024. Частка чоловіків серед ліквідованих ФОПів, відповідно, коливалася в межах 47–48%.

"Навіть з поправкою на технічні збої, тенденція залишається такою, що кількість закритих ФОПів стійко перевищує кількість нових, що означає чисте скорочення числа малих підприємців в країні. Попри зростання відкриттів у I кварталі 2025 року, цього недостатньо, щоб компенсувати масове згортання бізнесів — повномасштабна війна та економічні труднощі, ймовірно, продовжують ускладнювати ведення малого підприємництва, що відбивається у показниках практично всіх регіонів і галузей", - підсумовують аналітики.

Зауважимо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відреагував на новини про зменшення кількості ФОПів. Згідно його даних, з початку повномасштабної війни кількість фізичних осіб- підприємців збільшилась на 178 815 осіб. Станом на середину червня 2025 року в Україні налічується 2 171 191 ФОП.

Гетманцев зауважив, що сплеск закриттів ФОПів на початку року радше повʼязаний із закриттям непрацюючих ФОПів, яким з 1 січня відновили обовʼязок сплати ЄСВ.

"Закривались непрацюючі ФОП 1 та 2 групи, адже для них відновилися довоєнні правила сплати ЄСВ. Також був визначений ВЗ від мінімальної зарплати на 2025 рік — це 800 грн на місяць незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні. Оскільки такі ФОП не ведуть реальну діяльність, вони ухвалюють рішення про закриття, аби уникнути нарахування податку", — наголошує Гетманцев.

Зауважимо, українці зареєстрували 873 825 нових ФОПів та компаній за три роки повномасштабної війни. За цей же час 599 472 суб’єкти господарювання припинили діяльність.