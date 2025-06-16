Гетманцев заперечує масове закриття бізнесів унаслідок його реформ: кількість ФОПів росте

З початку повномасштабної війни кількість фізичних осіб- підприємців збільшилась на 178 815 осіб. Станом на середину червня 2025 року в Україні налічується 2 171 191 ФОП.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він відреагував на новини про зменшення кількості ФОПів внаслідок "його реформ".

Скільки ФОП в Україні

Так, за даними нардепа, станом на середину червня 2025 року кількість ФОП зросла до 2 171 191. Це більше:

на 70 535 ФОП у порівнянні з травнем 2024 р;

на 35 076 ФОП у порівнянні з найменшим показником у лютому 2025 р.

З початку повномасштабної війни кількість ФОП збільшилась на 178 815 ФОП.

Гетманцев констатував, що починаючи з березня 2025 року кількість відкритих ФОП (20 029) більше кількості закритих (18 477) на 1552 суб’єкти, у квітні 2025 також відкритих (21 517) більше ніж закритих (17 618) на 3 899 суб’єкти, за травень відкритих (24 572) більша ніж закритих (16 855) на 7 717 ФОП.

Найбільша кількість ФОП була у грудні 2024 р – 2 179 533 ФОП. У порівнянні з показником на середину червня 2025 р різниця складає мінус 8 342 ФОП. Очікувано в наступному місяці кількість ФОП перевищить найбільший показник грудня 2024 року.

Нардеп вважає, що зміна кількості ФОПів не характеризує покращення або погіршення економічних процесів в країні, оскільки діюча спрощена система оподаткування широко використовується для мінімізації у сплаті податків або уникнення мобілізації. Прикладом може служити популярна схема використання ФОПів замість найманих працівників.

"Водночас, якщо крикуни взяли за моду зворушливі історії проти закриття бізнесу внаслідок моїх реформ, очікую серію публічних вітань та подяк за мої реформи, внаслідок яких, за цією ж логікою, кількість ФОП росте як на дріжджах попри війну", - наголошує Гетманцев.

В Україні на 44% збільшилося закриття ФОПів

За даними "Опендатабот", за перші чотири місяці 2024 року майже 82 тисячі нових ФОПів відкрились та майже 120 тисяч підприємців припинили свою діяльність . На один новостворений бізнес припадає 1,5 закритих.

Гетманцев зауважив, що сплеск закриттів ФОПів на початку року радше повʼязаний із закриттям непрацюючих ФОПів, яким з 1 січня відновили обовʼязок сплати ЄСВ.

Антирекорд зафіксовано у січні 2025 року: після перерви майже у місяць неробочих реєстрів, за кілька тижнів січня було закрито 61 455 ФОПів. До порівняння, відкрило власну справу лише 21 358 підприємців.

«Закривались непрацюючі ФОП 1 та 2 групи, адже для них відновилися довоєнні правила сплати ЄСВ. Також був визначений ВЗ від мінімальної зарплати на 2025 рік — це 800 грн на місяць незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні. Оскільки такі ФОП не ведуть реальну діяльність, вони ухвалюють рішення про закриття, аби уникнути нарахування податку», — зауважує Гетьманцев.

Зауважимо, українці зареєстрували 873 825 нових ФОПів та компаній за три роки повномасштабної війни. За цей же час 599 472 суб’єкти господарювання припинили діяльність.