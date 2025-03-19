Скільки найманих працівників у ФОПів: де найбільша кількість робочих місць

За даними Державної податкової служби, 259 976 ФОПів, які платять Єдиний податок, мали найманих працівників у 2024 році. За рік кількість робочих місць, створених підприємцями, дещо зросла. Найсуттєвіший приріст стався на Хмельниччині та Рівненщині.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Щонайменше 673 тис. працівників у ФОПів у 2024 році

За даними аналітиків, на 9% зросла кількість ФОПів з найманими працівниками за рік. На 259 тис. підприємців працює 673 тис. осіб — на 13% менше, ніж до війни.

В "Опендатабот" зазначають, що кількість найманих працівників не корелює із кількістю діючих підприємців та перебігу воєнних дій в країні. Наприклад, у ковідний період 2020-2021 рр таких працівників поменшало на 11%, хоча кількість підприємців змінилася несуттєво (-822).

Де найбільше ФОПів, які наймають працівників

Як повідомляють в "Опендатабот", найбільше ФОПів з найманими працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області — 24 тис. або 9% від загальної кількості. Друге та третє місце розділили Київ та Львівщина, де таких підприємців по 23 тис.

У порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення, на 26% побільшало підприємців, що створюють робочі місця, на Рівненщині та Хмельниччині. Ще на 25% зросла їх кількість у Чернівецькій області та на 24% — у Волинській та Житомирській.

Також за цей період ФОПів із найманими працівниками на 9% поменшало на Миколаївщині та на 4% — на Одещині. Крім того, зменшення підприємців спостерігається у прифронтових та частково окупованих регіонах.

Нагадаємо, що з 2025 року повернулася вимога звітувати Податковій щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску щомісячно. До того роботодавці мали робити це раз на квартал.

Нещодавно Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку. Ці форми дадуть можливість платникам визначати зобов’язання військового збору та суми мінімального податкового зобов’язання у відповідності з останніми змінами до Податкового Кодексу України.

Зауважимо, українці зареєстрували 873 825 нових ФОПів та компаній за три роки повномасштабної війни. За цей же час 599 472 суб’єкти господарювання припинили діяльність.