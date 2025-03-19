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Сколько наемных работников у ФЛП: где наибольшее количество рабочих мест

предприниматели
Не менее 673 тыс. работников в ФЛП в 2024 году / freepik

По данным Государственной налоговой службы, 259 976 ФЛП, платящих Единый налог, имели наемных работников в 2024 году. За год количество рабочих мест, созданных предпринимателями, несколько выросло. Самый существенный прирост произошел на Хмельнитчине и Ровенщине.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Не менее 673 тыс. работников в ФЛП в 2024 году

По данным аналитиков, на 9% возросло количество ФЛП с наемными работниками за год. на 259 тыс. предпринимателей работает 673 тыс. человек – на 13% меньше, чем до войны.

В "Опендатаботе" отмечают, что количество наемных работников не коррелирует с количеством действующих предпринимателей и военных действий в стране. Например, в ководный период   2020-2021 гг   таких работников уменьшилось на 11%, хотя количество предпринимателей изменилось несущественно (-822).

Фото 2 — Сколько наемных работников у ФЛП: где наибольшее количество рабочих мест

Где больше всего ФЛП, которые нанимают работников

Как сообщают в "Опендатабот", больше всего ФЛП с наемными работниками зарегистрировано в Днепропетровской области — 24 тыс. или 9% от общего количества. Второе и третье место разделили Киев и Львовщина, где таких предпринимателей по 23 тыс.

По сравнению с периодом до полномасштабного вторжения, на 26% увеличилось количество предпринимателей, создающих рабочие места, в Ровенской и Хмельнитчине. Еще на 25% выросло их количество в Черновицкой области и на 24% — в Волынской и Житомирской.

Также за этот период ФЛП с наемными работниками на 9% уменьшилось в Николаевской области и на 4% — в Одесской области. Кроме того, уменьшение предпринимателей наблюдается в прифронтовых и частично оккупированных регионах.

Фото 3 — Сколько наемных работников у ФЛП: где наибольшее количество рабочих мест

Напомним, что с 2025 года вернулось требование отчитываться в Налоговую о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса ежемесячно. Ранее работодатели должны делать это раз в квартал.

Недавно Министерство финансов утвердило новые формы налоговых деклараций плательщика единого налога. Эти формы позволят плательщикам определять обязательства военного сбора и суммы минимального налогового обязательства в соответствии с последними изменениями в Налоговый кодекс Украины.

Заметим, украинцы зарегистрировали 873 825 новых ФЛПов и компаний за три года полномасштабной войны. За это же время 599472 субъекта хозяйствования прекратили деятельность.

Автор:
Светлана Манько