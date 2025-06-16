Гетманцев отрицает массовое закрытие бизнесов в результате его реформ: количество ФЛП растет

С начала полномасштабной войны количество физических лиц-предпринимателей увеличилось на 178 815 человек. По состоянию на середину июня 2025 года в Украине насчитывается 2171191 ФЛП.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отреагировал на новости об уменьшении количества ФЛП в результате "его реформ".

Сколько ФЛП в Украине

Так, по данным нардепа, по состоянию на середину июня 2025 года количество ФЛП возросло до 2 171 191. Это больше:

на 70 535 ФЛП по сравнению с маем 2024 г.;

на 35 076 ФЛП по сравнению с наименьшим показателем в феврале 2025 г.

С начала полномасштабной войны количество ФЛП увеличилось на 178 815 ФЛП.

Гетманцев констатировал, что начиная с марта 2025 года количество открытых ФЛП (20 029) больше количества закрытых (18 477) на 1552 субъекта, в апреле 2025 также открытых (21 517) больше чем закрытых (17 618) на 3 829 закрытых (16 855) на 7 717 ФЛП.

Наибольшее количество ФЛП было в декабре 2024 г. – 2 179 533 ФЛП. По сравнению с показателем на середину июня 2025 г. разница составляет минус 8 342 ФЛП. Ожидаемое в следующем месяце количество ФЛП превысит наибольший показатель декабря 2024 года.

Нардеп считает, что изменение количества ФЛП не характеризует улучшения или ухудшения экономических процессов в стране, поскольку действующая упрощенная система налогообложения широко используется для минимизации в уплате налогов или избегания мобилизации. Примером может служить популярная схема использования ФЛП вместо наемных работников.

"В то же время, если крикуны приняли за моду трогательные истории против закрытия бизнеса в результате моих реформ, ожидаю серию публичных поздравлений и благодарностей за мои реформы, в результате которых, по этой же логике, количество ФЛП растет как на дрожжах, несмотря на войну", — отмечает Гетманцев.

В Украине на 44% увеличилось закрытие ФЛПов

По данным "Опендатабот", за первые четыре месяца 2024 года почти 82 тысяч новых ФЛП открылись и почти 120 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. На один вновь созданный бизнес приходится 1,5 закрытых.

Гетманцев отметил, что всплеск закрытий ФЛП в начале года скорее связан с закрытием неработающих ФЛП, которым с 1 января возобновили обязанность уплаты ЕСВ.

Антирекорд зафиксирован в январе 2025 года: после перерыва почти в месяц нерабочих реестров, через несколько недель января было закрыто 61 455 ФЛПов. К сравнению, открыло собственное дело только 21 358 предпринимателей.

«Закрывались неработающие ФЛП 1 и 2 группы, ведь для них возобновились довоенные правила уплаты ЕСВ. Также был определен ВЗ от минимальной зарплаты на 2025 год – это 800 грн в месяц независимо от того, осуществляют они деятельность или нет. Поскольку такие ФЛП не ведут реальную деятельность, они принимают решение о закрытии во избежание начисления налога», — отмечает Гетьманцев.

Заметим, украинцы зарегистрировали 873 825 новых ФЛПов и компаний за три года полномасштабной войны. За это же время 599472 субъекта хозяйствования прекратили деятельность.