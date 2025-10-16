Не розуміють мови гри: чому українському бізнесу важко закріпитися у Європі попри стрімкий старт

Для українського бізнесу в Європі залишаються низькими шанси на стабільний довгостроковий розвиток, оскільки він недостатньо засвоїв правила комунікаційної стратегії та бізнес-розвитку, прийняті на європейському ринку.

Як пише Delo.ua, про це заявила Ірина Сєрова, CBDO міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

За даними Gremi Personal, з початку повномасштабного вторгнення лише у Польщі українці заснували понад 100 тис. підприємств, у Чехії — майже 17 тис., а у Литві громадянам України належить близько 2,6 тис. бізнесів. Проте значна частина українських бізнесів закривається вже протягом першого року роботи.

Після швидкого старту українські підприємці в ЄС стикаються з комунікаційним бар'єром, бюрократією та відсутністю крос-культурної комунікації — невмінням "говорити мовою" європейського ринку.

"Ми можемо бути швидшими, яскравішими і креативнішими, але для європейця це не те, до чого він звик. А те, чого не розумієш, відкидаєш", — пояснює Сєрова.

Проблема не у продукті, а в тому, як він подається

Європейська культура комунікації та маркетингу базується на логіці, послідовності та довірі, тоді як український бізнес часто спирається на емоції, енергію та ентузіазм. Це створює фундаментальний розрив у сприйнятті.

"Коли європейський партнер чує обіцянку "зробимо швидше й дешевше", він не захоплюється, він насторожується. Для нього це звучить як ризик, а не як перевага", — зазначає Сєрова.

Експертка вважає, що найгіршим рішенням є вихід на європейський ринок під супроводом українських маркетологів без досвіду реалізації локальних бізнес-проєктів у Європі.

Міжкультурна комунікація важлива

Вона радить українським компаніям інвестувати у розвиток компетенцій міжкультурної комунікації, навчаючи свої команди, як правильно презентувати бренд і вибудовувати tone of voice для європейського споживача. Тільки ті, хто готовий перебудовувати своє мислення, зможуть успішно закріпитися на ринку ЄС.

"Те, що в Україні вважається проявом відкритості, у Німеччині може сприйматися як фамільярність. Те, що здається гнучкістю, у Британії може виглядати як відсутність стратегії. Ми часто не завжди розуміємо, як мислить європейський споживач. Реально двері відкриті лише для тих, хто готовий вчитися, перебудовувати мислення і говорити мовою європейського споживача", — підсумовує Сєрова.

Нагадаємо, що із січня по квітень 2025 року іноземці створили в Польщі 13,7 тисячі індивідуальних підприємців (ФОП, або JDG - у Польщі). Серед них переважну більшість складають українці. Майже 80% активного бізнесу, зареєстрованого іноземцями в Польщі за перший квартал цього року, керують громадяни України.