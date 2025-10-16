Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Готівковий курс:

USD

41,71

41,60

EUR

48,80

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Не розуміють мови гри: чому українському бізнесу важко закріпитися у Європі попри стрімкий старт

кав’ярня
Значна частина українських бізнесів закривається вже протягом першого року роботи / Depositphotos

Для українського бізнесу в Європі залишаються низькими шанси на стабільний довгостроковий розвиток, оскільки він недостатньо засвоїв правила комунікаційної стратегії та бізнес-розвитку, прийняті на європейському ринку.

Як пише Delo.ua, про це заявила Ірина Сєрова, CBDO міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

За даними Gremi Personal, з початку повномасштабного вторгнення лише у Польщі українці заснували понад 100 тис. підприємств, у Чехії — майже 17 тис., а у Литві громадянам України належить близько 2,6 тис. бізнесів. Проте значна частина українських бізнесів закривається вже протягом першого року роботи.

Після швидкого старту українські підприємці в ЄС стикаються з комунікаційним бар'єром, бюрократією та відсутністю крос-культурної комунікації — невмінням "говорити мовою" європейського ринку.  

"Ми можемо бути швидшими, яскравішими і креативнішими, але для європейця це не те, до чого він звик. А те, чого не розумієш, відкидаєш", — пояснює Сєрова. 

Проблема не у продукті, а в тому, як він подається

Європейська культура комунікації та маркетингу базується на логіці, послідовності та довірі, тоді як український бізнес часто спирається на емоції, енергію та ентузіазм. Це створює фундаментальний розрив у сприйнятті.

"Коли європейський партнер чує обіцянку "зробимо швидше й дешевше", він не захоплюється, він насторожується. Для нього це звучить як ризик, а не як перевага", — зазначає Сєрова.

Експертка вважає, що найгіршим рішенням є вихід на європейський ринок під супроводом українських маркетологів без досвіду реалізації локальних бізнес-проєктів у Європі.

Міжкультурна комунікація важлива

Вона радить українським компаніям інвестувати у розвиток компетенцій міжкультурної комунікації, навчаючи свої команди, як правильно презентувати бренд і вибудовувати tone of voice для європейського споживача. Тільки ті, хто готовий перебудовувати своє мислення, зможуть успішно закріпитися на ринку ЄС.

"Те, що в Україні вважається проявом відкритості, у Німеччині може сприйматися як фамільярність. Те, що здається гнучкістю, у Британії може виглядати як відсутність стратегії. Ми часто  не завжди розуміємо, як мислить європейський споживач. Реально двері відкриті лише для тих, хто готовий вчитися, перебудовувати мислення і говорити мовою європейського споживача", — підсумовує Сєрова.

Нагадаємо, що із січня по квітень 2025 року іноземці створили в Польщі 13,7 тисячі індивідуальних підприємців (ФОП, або JDG - у Польщі). Серед них переважну більшість складають українці. Майже 80% активного бізнесу, зареєстрованого іноземцями в Польщі за перший квартал цього року, керують громадяни України. 

Автор:
Тетяна Бесараб