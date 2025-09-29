Запланована подія 2

Польша теряет работников из третьих стран, украинцы остаются основной рабочей силой

Depositphotos

В Польше растет угроза дефицита кадров из-за усложнения процедур легализации рабочих из третьих стран. В ближайшие месяцы это может серьезно ударить по польской промышленности, логистике, транспорту, сфере услуг и строительству.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на международную компанию по трудоустройству Gremi Personal.

Сегодня 75–80% всех иностранцев, официально трудоустроенных в Польше, составляют украинцы. По состоянию на 1 июня 2025 г. в системе социального страхования ZUS было зарегистрировано 818 тыс. граждан Украины. В то же время, количество работников из Непала, Индии или Филиппин резко сократилось: соответственно 12,1 тыс., 24,3 тыс. и 15,7 тыс. застрахованных.

Причина – бюрократические преграды. По данным компании, только ожидание собеседования в консульстве для получения рабочей визы в Польшу для граждан этих стран может длиться более года.

Колумбийцы пока активно работают в Польше, однако их приезд может быть ограничен требованием въезда по биометрическим паспортам.

Директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда отметила, что польский рынок труда в настоящее время закрыт для многих иностранных работников. Новоприбывшие практически не появляются, а трудоустройство уже имеющихся в стране становится все сложнее, поскольку государственные органы, выполняющие административные функции, все чаще отказывают им в выдаче разрешений. Поэтому мигранты возвращаются в свои страны или едут дальше в Западную Европу.

В компании прогнозируют, что если правила не изменятся, в течение 6–12 месяцев количество работников из-за границ Европы будет неуклонно уменьшаться, что приведет к дефициту персонала.

В то же время, по мнению экспертов, это может стать шансом для Украины. Рабочие из Филиппин и Колумбии зарекомендовали себя как дисциплинированные и организованные работники, возвращающиеся домой после завершения контракта. Таких специалистов можно привлечь к послевоенному восстановлению Украины, если будет создана понятная и эффективная иммиграционная политика.

Добавим, согласно данным Главного статистического управления Польши (GUS), обнародованным за декабрь 2024 года, в трех воеводских городах зафиксирован средний доход брутто, превысивший 10 000 злотых. Лидерами по уровню заработной платы стали Краков, Гданьск и Варшава.

Автор:
Татьяна Гойденко