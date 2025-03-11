Где в Польше больше платят: топ-3 городов с самыми высокими зарплатами в 2024 году

Согласно данным Главного статистического управления Польши (GUS), обнародованным за декабрь 2024 года, в трех воеводских городах зафиксирован средний доход брутто, превысивший 10 000 злотых. Лидерами по уровню заработной платы стали Краков, Гданьск и Варшава.

Какие города лидируют по уровню оплаты труда, пишет центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Лидеры по уровню зарплат в декабре 2024 года

Краков – средний заработок составил 10 678,92 злотых. Это на 3,4% больше, чем в ноябре и на 9,6% больше, чем год назад. Наибольший рост зарплат зафиксирован в сфере культуры, развлечений и отдыха (44,2%) и услуг недвижимости (17,3%). В то же время в транспортной и складской отраслях отмечен спад на 3%. Гданьск- средняя зарплата достигла 10 640,11 злотых. Самый ощутимый рост наблюдался в сфере недвижимости (19,5%), в то время как в сфере размещения и общественного питания произошло незначительное снижение на 0,1%. Варшава- средняя заработная плата составила 10 456,10 злотых. В столице также произошел рост зарплат в сфере недвижимости – на 17,7%.

Города, утратившие лидерские позиции:

Еще в ноябре 2024 года самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в Катовице, но уже в декабре она снизилась до 9522,53 злотых, что почти на 3000 злотых меньше. Это объясняется тем, что в этом городе годовые премии выплачивали еще в ноябре.

Среди других городов с высокими средними зарплатами в декабре 2024 выделяются:

Вроцлав – 9432,95 злотых,

– 9432,95 злотых, Познань – 9411,68 злотых,

– 9411,68 злотых, Щецин – 9247,12 злотых.

По данным Gremi Personal, в среднем месячный заработок брутто в декабре 2024 года в Польше составил 8821,25 злотых. Таким образом, жители городов-лидеров имели существенное преимущество в доходах по сравнению со среднестатистическими показателями.

Напомним, что в 2025 году наиболее популярными вакансиями для украинцев в Польше, не требующими квалификации и знания польского языка, станут должности на складах и производстве.

Также сообщалось, что Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев, поскольку они "очень важны для польского рынка труда". Посол Польши в Украине Ярослав Гузы подчеркнул, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположила, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.