Украинцы все увереннее интегрируются в экономику Польши: в Украину переводят меньше денег

Уровень социальной и экономической интеграции украинских иммигрантов в Польше продолжает расти уже третий год подряд благодаря улучшению положения на рынке труда, повышению финансовой самостоятельности, расширению сети контактов с поляками и росту уровня владения польским языком. В то же время, снижается частота и объемы денежных переводов в Украину из Польши.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на международную компанию по трудоустройству Gremi Personal, ссылаясь на результаты нового масштабного исследования Народного банка Польши (NBP), проведенного среди 4 тысяч украинцев во всех воеводствах страны.

Какая зарплата

Исследование показало, что основным источником обеспечения украинских иммигрантов в 2025 году стал заработок в Польше. Доход от работы в структуре доходов довоенных иммигрантов составляет 92%, беженцев -78%.

Показатели занятости также улучшились. Среди беженцев выросла доля людей со стабильной работой, а уровень безработицы снизился. Также украинцы реже, чем раньше, соглашаются на неквалифицированные должности. Хотя, как отмечают в Gremi Personal, есть и темная зона — более трети беженцев (около 36%) все еще работает не по квалификации.

В то же время средняя зарплата украинцев в Польше, какую бы они ни занимали, растет темпами, сопоставимыми с общей динамикой польской экономики. Самые высокие доходы оставались в областях, где традиционно доминируют мужчины: IT, строительстве и транспорте. При этом разрыв между зарплатами украинских мужчин и женщин заметно выше, чем в среднем по польскому рынку.

Сейчас Польша находится на втором месте после Германии по количеству украинцев, получивших временное легальное пребывание из-за войны с РФ.

Жилье и интеграция в общество

Одним из индикаторов роста самостоятельности украинцев есть также жилищный вопрос — в 2025 году 81% украинцев обеспечивают себя жильем без посторонней помощи, в основном арендуя (72%) или покупая собственное жилье (9%). Количество людей, вынужденных проживать в коллективных центрах, уменьшилось, и преимущественно там остаются лица в возрасте от 45 лет.

Интеграции активно способствует уровень языковой адаптации украинских иммигрантов. Как показывает исследование, 63% респондентов заявили о свободном или хорошем владении польским, тогда как только 4% отметили, что не знают языка.

Так, 73% опрошенных NBP респондентов действительно отметили, что имеют хотя бы одного поляка (польку), к которому могут обратиться за советом. Среди довоенных мигрантов этот показатель достиг 81%. В то же время опрос подтвердил, что адаптация сложнее всего дается людям старше 60 лет.

В то же время, NBP фиксирует снижение частоты и объемов денежных переводов в Украину из Польши.

"Среди причин такой тенденции является то, что жизнь в Польше становится дороже, украинцы все больше инвестируют в собственные нужды непосредственно в стране и имеют меньше краткосрочных планов возвращения", - говорит генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Он добавил, что текущие тенденции свидетельствуют о том, что украинское сообщество в Польше двигается в направлении большей стабильности и экономической самостоятельности.

Напомним, в течение девяти месяцев 2025 украинцы в Польше чаще всего искали работу в логистических центрах, промышленности и пищевом производстве.

Заметим, что оплата труда в промышленности Польши стремительно растет, несмотря на сокращение занятости: больше всего — в производстве электроники, пищевой продукции и машиностроении. В то же время, в логистике, розничной торговле и HoReCa темпы повышения замедляются, а заметное сезонное падение зарплат усиливает конкуренцию за рабочие места.