В Польше прогнозируют, что около 650 тысяч украинцев могут уехать из страны

Около 650 тысяч украинцев, работающих сейчас в Польше, могут в перспективе покинуть эту страну из-за того, что только 15% граждан Украины смогли хорошо интегрироваться в польское общество.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в новом исследовании Польского экономического института (PIE), которое обнародовало издание Rzeczpospolita .

Аналитики выяснили, что для украинцев в Польше самое важное – иметь легальный статус, стабильную работу и достойную зарплату. Социальные выплаты и возможность интеграции в польское общество для большинства из них играют второстепенную роль.

В Польше легально находится более 1,5 миллионов украинцев

По оценкам PIE, в Польше легально находится более 1,5 миллионов украинцев. Около 964 тысяч из них имеют статус PESEL UKR, что подтверждает временную защиту. Еще около 482 тысячи получили разрешение на временное проживание, а почти 58 тысяч – на постоянное.

Кроме того, 854 тысяч украинцев платят взносы в систему социального страхования ZUS, что составляет примерно 5% всех застрахованных в Польше. В польских школах учится почти 300 тысяч украинских детей, а еще более 47 тысяч граждан Украины получают высшее образование.

Аналитики подчеркивают, что украинцы обычно достаточно быстро находят работу – уровень занятости среди них достигает 75–85%. Однако сам факт трудоустройства не гарантирует желания остаться в стране надолго. Решающими становятся социальные связи, чувство принадлежности и личное отношение к Польше.

Исследование также показало, что даже хорошо интегрированные украинцы могут принять решение о выезде, тогда как менее адаптированные иногда остаются из-за отсутствия альтернатив.

Четыре социальные группы

В PIE подчеркивают, что украинское сообщество в Польше нельзя сводить только к разделению на довоенных мигрантов и беженцев после 2022 года. Исследователи выделили четыре социальные группы, существенно различающиеся между собой.

Самая многочисленная группа "гости", которая охватывает около 39% украинцев. Это преимущественно мужчины, работающие на простых работах или должностях со средней квалификацией. Большинство из них приехали в Польшу после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Второй по размеру категория "путешественницы" (30%). Речь идет в основном о молодых женщинах, работающих в сфере услуг, медицине, образовании или торговле. Они открыты для нового опыта, однако часто рассматривают пребывание в Польше как временное и планируют возвращение в Украину.

Еще 16% составляют так называемые "пришельцы", люди без постоянной работы. Часть из них находится в активном поиске занятости, другие временно не работают. Это преимущественно женщины, проживающие в Польше до четырех лет, не имеющие четко определенных планов на будущее.

Наименьшую группу - 15% составляют "осадники". Это украинцы, в основном мужчины, проживающие в Польше более четырех лет, владеют языком, имеют стабильную работу и хорошо интегрировались. Именно они чаще всего рассматривают Польшу как страну долгосрочного проживания.

По прогнозам PIE, польский рынок труда потенциально может покинуть около 300 тысяч "гостей" и примерно 285 тысяч "путешественниц". В то же время, почти 40% украинцев могут остаться в Польше на постоянной основе — в частности, те, кто планирует получить гражданство.

Аналитики констатируют, что решение остаться или уехать — прежде всего психологический и эмоциональный выбор, а не только вопрос доходов. По результатам исследования, ощущение связи со страной влияет на это решение в четыре раза сильнее, чем экономические факторы.

Заметим, что уровень социальной и экономической интеграции украинских иммигрантов в Польше продолжает расти уже третий год подряд благодаря улучшению положения на рынке труда, повышению финансовой самостоятельности, расширению сети контактов с поляками и росту уровня владения польским языком. В то же время, снижается частота и объемы денежных переводов в Украину из Польши.