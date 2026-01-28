Запланована подія 2

Польша изменяет правила выплаты пособия для украинцев со статусом UKR

Польша изменяет правила выплаты пособия

С февраля 2026 вступают в силу новые правила выплаты семейной помощи 800+ для граждан Украины со статусом UKR.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на rp.pl.

Изменения стали следствием закона, принятого в сентябре 2025 г. президентом Польши Каролем Навроцким, который предусматривает новые условия подтверждения права иностранцев на семейные выплаты и помощь украинцам в связи с вооруженным конфликтом в Украине.

Согласно новым правилам, выплата пособия 800+ для украинцев со статусом UKR будет приостановлена 31 января 2026 года. Чтобы сохранить право на выплаты, получатели должны подать новое заявление с 1 февраля 2026 года на период пособия 2025/2026 годов.

По данным ZUS (учреждение социального страхования Польши), изменения будут касаться исключительно граждан Украины со статусом UKR и охватят около 150 тысяч человек, находящихся в Польше из-за войны.

Новые требования к получателям 800+

Для продления выплат заявители должны:

  • повторно подать заявку;
  • отвечать требованиям по профессиональной деятельности.

ZUS будет проверять выполнение этих требований на основе данных страховых систем. В большинстве случаев дополнительные документы подавать не нужно.

К профессиональной деятельности, в частности, относятся:

  • работа по трудовому договору или договору поручения;
  • ведение предпринимательской деятельности;
  • получение спортивных или докторских стипендий;
  • получение пособия по безработице или участие в обучении со стипендией.

Для отдельных видов деятельности база для начисления пенсионных и инвалидных взносов должна составлять не менее 50% от минимальной заработной платы, для других категорий — 30%. От этого требования освобождаются родители детей с инвалидностью, а также заявители, подающие документы на ребенка - гражданина Польши.

Когда ZUS может приостановить выплаты

ZUS отмечает, что помощь 800+ выплачивается только при условии, что:

  • ребенок исполняет дошкольный или школьный долг в польском учебном заведении;
  • и ребенок, и заявитель фактически проживают в Польше.

В случае сомнений в проживании, профессиональной деятельности или выполнении ребенком обязательного образования, ZUS может приостановить выплаты. Проверки будут производиться ежемесячно.

Распространяются ли изменения на других иностранцев

Аналогичные требования к профессиональной деятельности с 1 июня 2026 года будут введены также для иностранцев из ЕС и ЕАСТ, которые легально проживают в Польше и имеют доступ к рынку труда.

В то же время, изменения не касаются граждан Польши, ЕС, ЕАСТ и Великобритании.

Что нужно для подачи новой заявки

Начиная с 1 февраля 2026 года, в заявке необходимо:

  • указать номер PESEL заявителя и ребенка;
  • предоставить данные о пересечении границы;
  • подтвердить законность пребывания в Польше;
  • подтвердить соответствие требованиям профессиональной деятельности;
  • задекларировать, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше.

Также в форме появятся новые вопросы, касающиеся инвалидности ребенка.

Кроме этого, правительство Польши подготовило законопроект, который отменит особый статус украинских беженцев после 4 марта 2026 года.

Автор:
Татьяна Гойденко