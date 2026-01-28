- Категория
Польша изменяет правила выплаты пособия для украинцев со статусом UKR
С февраля 2026 вступают в силу новые правила выплаты семейной помощи 800+ для граждан Украины со статусом UKR.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на rp.pl.
Изменения стали следствием закона, принятого в сентябре 2025 г. президентом Польши Каролем Навроцким, который предусматривает новые условия подтверждения права иностранцев на семейные выплаты и помощь украинцам в связи с вооруженным конфликтом в Украине.
Согласно новым правилам, выплата пособия 800+ для украинцев со статусом UKR будет приостановлена 31 января 2026 года. Чтобы сохранить право на выплаты, получатели должны подать новое заявление с 1 февраля 2026 года на период пособия 2025/2026 годов.
По данным ZUS (учреждение социального страхования Польши), изменения будут касаться исключительно граждан Украины со статусом UKR и охватят около 150 тысяч человек, находящихся в Польше из-за войны.
Новые требования к получателям 800+
Для продления выплат заявители должны:
- повторно подать заявку;
- отвечать требованиям по профессиональной деятельности.
ZUS будет проверять выполнение этих требований на основе данных страховых систем. В большинстве случаев дополнительные документы подавать не нужно.
К профессиональной деятельности, в частности, относятся:
- работа по трудовому договору или договору поручения;
- ведение предпринимательской деятельности;
- получение спортивных или докторских стипендий;
- получение пособия по безработице или участие в обучении со стипендией.
Для отдельных видов деятельности база для начисления пенсионных и инвалидных взносов должна составлять не менее 50% от минимальной заработной платы, для других категорий — 30%. От этого требования освобождаются родители детей с инвалидностью, а также заявители, подающие документы на ребенка - гражданина Польши.
Когда ZUS может приостановить выплаты
ZUS отмечает, что помощь 800+ выплачивается только при условии, что:
- ребенок исполняет дошкольный или школьный долг в польском учебном заведении;
- и ребенок, и заявитель фактически проживают в Польше.
В случае сомнений в проживании, профессиональной деятельности или выполнении ребенком обязательного образования, ZUS может приостановить выплаты. Проверки будут производиться ежемесячно.
Распространяются ли изменения на других иностранцев
Аналогичные требования к профессиональной деятельности с 1 июня 2026 года будут введены также для иностранцев из ЕС и ЕАСТ, которые легально проживают в Польше и имеют доступ к рынку труда.
В то же время, изменения не касаются граждан Польши, ЕС, ЕАСТ и Великобритании.
Что нужно для подачи новой заявки
Начиная с 1 февраля 2026 года, в заявке необходимо:
- указать номер PESEL заявителя и ребенка;
- предоставить данные о пересечении границы;
- подтвердить законность пребывания в Польше;
- подтвердить соответствие требованиям профессиональной деятельности;
- задекларировать, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше.
Также в форме появятся новые вопросы, касающиеся инвалидности ребенка.
Кроме этого, правительство Польши подготовило законопроект, который отменит особый статус украинских беженцев после 4 марта 2026 года.