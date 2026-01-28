Запланована подія 2

Сикорский призвал Маска запретить России использовать Starlink для ударов по Украине: что ответил бизнесмен

Радослав Сикорский
Радослав Сикорский. Фото: facebook.com/radeksikorski

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал американского миллиардера и главу компании Space Х Илона Маска остановить использование Россией спутников Starlink для ударов беспилотниками по Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом глава польского МИД написал в соцсети Х.

"Эй, великий муж Илон Маск, почему вы не останавливаете использование россиянами Starlink для ударов по украинским городам? Зарабатывание денег на военных преступлениях может повредить вашему бренду", - подчеркнул Сикорский.

В то же время, министр распространил отчет Института изучения войны (ISW), в котором указано, что российские войска все чаще используют спутниковые системы Starlink для увеличения дальности беспилотников БМ-35 для ударов по Украине.

В отчете говорится, что дальность полета БМ-35, оснащенных системой Starlink, составляет 500 километров и охватывает большую часть Украины, всю Молдову, а также часть Польши, Румынии и Литвы, если эти дроны запускаются из России или оккупированной украинской территории.

В ответ Илон Маск назвал главу МИД Польши Сикорского "имбецилом".

"Этот пускающий слюны имбецил даже не отдает себе отчет, что Starlink - это основа военной связи Украины", - написал миллиардер.

Россияне начали применять "шахеды" из Starlink

24 января российские военные нанесли удар дронами по вертолетам возле Кропивницкого, применив "шахеды", управляемые через Starlink, заявил Сергей (Флэш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова.

Он также отметил, что эти "шахеды" на ручном управлении летели почти над землей, чтобы их не видели радиолокационные станции.

Как терминалы Starlink поступают в РФ

Несмотря на западные санкции, терминалы Starlink поставляют в Россию черех схемы параллельного импорта с использованием третьих стран .   в расследовании InformNapalm.

Известно, что два года назад Россия экспериментально начала оснащать дроны спутниковыми системами Starlink с целью обхода украинских систем радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на то, что официально Илон Маск утверждал, что SpaceX "прямо или косвенно" не продает терминалы Starlink России, однако оснастки продолжали поступать через схемы параллельного импорта, обходя запрет на прямые поставки.

В 2024 г. сообщалось, что Пентагон и компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с украинским правительством прекратили несанкционированное использование российскими военными терминалов Starlink для обеспечения спутникового интернета на поле боя.

О Starlink

Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.

По состоянию на 2026 год, Starlink широко используется во многих странах, в частности в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.

Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервису Starlink: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.

В сентябре 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, продолжающий финансирование абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Это решение обеспечит непрерывную связь для прифронтовых общин и критической инфраструктуры тогда, когда она требуется больше всего.

Автор:
Светлана Манько