Польша продолжила финансирование терминалов Starlink в Украине: почему это важно

Starlink, поле пшеницы
Польша продолжает финансировать работу терминалов Starlink в Украине. Фото: Михаил Федоров.

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, продолжающий финансирование абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Это решение обеспечит непрерывную связь для прифронтовых общин и критической инфраструктуры тогда, когда она требуется больше всего.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Благодаря терминалам Starlink, больницы, школы, критическая инфраструктура и жители прифронтовых общин остаются на связи, несмотря на постоянные атаки. Эта технология обеспечивает не только доступ к интернету, но и устойчивость, безопасность и оставаться на связи с внешним миром.

Сколько Starlink работает в Украине?

В настоящее время в Украине работает более 50 тысяч терминалов Starlink. За время полномасштабной войны более 29 тысяч передала именно Польша, став одним из ключевых партнеров, поддерживающих нашу цифровую устойчивость.

Актуальность Starlink

Терминалы Starlink от компании Илона Маска играют ключевую роль в обеспечении связи в Украине во время российской агрессии.

Обеспечивая надежный и устойчивый Интернет в любых условиях, Starlink становится не только средством экстренной связи во время блэк-аутов, но и стратегическим решением для развития и защиты страны. В периоды кризисных ситуаций, когда доступ к информации и коммуникациям является решающим, сеть Starlink гарантирует немедленный обмен данными и связь.

Однако на фронте их используют не только украинцы, но и россияне. Хотя компания SpaceX Илона Маска запретила использование в РФ Starlink, появилось множество посредников, покупающих терминалы и отправляющих их в РФ.

Заметим, Украина обсуждала с основателем SpaceX Илоном Маском использование россиянами систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как вопрос получил публичный резонанс. Украина предложила SpaceX алгоритм, чтобы остановить использование россиянами Starlink.

Автор:
Татьяна Ковальчук