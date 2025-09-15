Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Наличный курс:

USD

41,29

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Starlink отключился по всей линии фронта: что произошло

Starlink
Starlink отключился по всей линии фронта из-за глобального сбоя

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") утром 15 сентября заявил, что Starlink перестал работать вдоль всей линии фронта из-за глобального сбоя в системе SpaceX.

Как пишет Delo.ua, об этом "Мадяр написал в Telegram.

"Снова лег Starlink вдоль всего фронта. 07:28 кч (по киевском времени – ред.)", – отметил он.

В то же время сервис Downdetector около 07:30 утра начал получать уведомления о проблемах в работе Starlink от иностранных пользователей.

Фото 2 — Starlink отключился по всей линии фронта: что произошло
Фото: Downdetector

По состоянию на 08:02 командующий Силами беспилотных систем проинформировал, что связь постепенно восстанавливается.

Он уточнил, что произошел повторный глобальный сбой в системе SpaceX.

Напомним, в июле сеть спутникового интернета Starlink не работала около 2,5 часов. Причиной стал сбой ключевых внутренних программных служб, управляющих основной сетью.

О Starlink

Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.

По состоянию на 2025 год, Starlink широко используется во многих странах, в частности в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.

Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервису Starlink: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.

Недавно Украина стала одной из первых в мире стран, в условиях войны запустившей   технологию Starlink Direct to Cell.   Она позволяет смартфонам подключаться к спутниковой связи напрямую, не требуя дополнительных антенн или оборудования. Для работы достаточно 4G и SIM-карты.

Автор:
Светлана Манько