Starlink отключился по всей линии фронта: что произошло

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") утром 15 сентября заявил, что Starlink перестал работать вдоль всей линии фронта из-за глобального сбоя в системе SpaceX.

Как пишет Delo.ua, об этом "Мадяр написал в Telegram.

"Снова лег Starlink вдоль всего фронта. 07:28 кч (по киевском времени – ред.)", – отметил он.

В то же время сервис Downdetector около 07:30 утра начал получать уведомления о проблемах в работе Starlink от иностранных пользователей.

Фото: Downdetector

По состоянию на 08:02 командующий Силами беспилотных систем проинформировал, что связь постепенно восстанавливается.

Он уточнил, что произошел повторный глобальный сбой в системе SpaceX.

Напомним, в июле сеть спутникового интернета Starlink не работала около 2,5 часов. Причиной стал сбой ключевых внутренних программных служб, управляющих основной сетью.

О Starlink

Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.

По состоянию на 2025 год, Starlink широко используется во многих странах, в частности в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.

Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервису Starlink: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.

Недавно Украина стала одной из первых в мире стран, в условиях войны запустившей технологию Starlink Direct to Cell. Она позволяет смартфонам подключаться к спутниковой связи напрямую, не требуя дополнительных антенн или оборудования. Для работы достаточно 4G и SIM-карты.