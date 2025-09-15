Запланована подія 2

Starlink відключився на всій лінії фронту: що сталося

Starlink відключився на всій лінії фронту через глобальний збій

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") вранці 15 вересня заявив, що Starlink перестав працювати вздовж усієї лінії фронту через глобальний збій у системі SpaceX.

Як пише Delo.ua, про це Мадяр написав у telegram.

"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч", – зазначив він.

Водночас сервіс Downdetector близько 07:30 ранку почав отримувати повідомлення про проблеми в роботі Starlink від іноземних користувачів.

Станом на 08:02 командувач Сил безпілотних систем поінформував, що звʼязок поступово відновлюється.

Він уточнив, що стався повторний глобальний збій у системі SpaceX.

Нагадаємо, у липні мережа супутникового інтернету Starlink не працювала  близько 2,5 годин. Причиною став збій ключових внутрішніх програмних служб, які керують основною мережею.

Про Starlink 

Starlink — це глобальна супутникова інтернет-система, створена компанією SpaceX, що належить Ілону Маску.

Її головна мета — забезпечити високошвидкісний інтернет у будь-якій точці світу, особливо в тих регіонах, де відсутнє традиційне покриття або розвинена інфраструктура.

Станом на 2025 рік Starlink широко використовується у багатьох країнах, зокрема в Україні, де ця технологія стала життєво важливою для підтримки зв’язку в умовах війни та пошкодженої мережі.

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу  Starlink: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems. 

Нещодавно Україна стала однією з перших у світі країн, яка в умовах війни запустила технологію Starlink Direct to Cell. Вона дозволяє смартфонам підключатися до супутникового зв'язку безпосередньо, не потребуючи додаткових антен чи обладнання. Для роботи достатньо лише 4G та SIM-карти.

Автор:
Світлана Манько