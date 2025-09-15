Starlink відключився на всій лінії фронту: що сталося

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") вранці 15 вересня заявив, що Starlink перестав працювати вздовж усієї лінії фронту через глобальний збій у системі SpaceX.

Як пише Delo.ua, про це Мадяр написав у telegram.

"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч", – зазначив він.

Водночас сервіс Downdetector близько 07:30 ранку почав отримувати повідомлення про проблеми в роботі Starlink від іноземних користувачів.

Фото: Downdetector

Станом на 08:02 командувач Сил безпілотних систем поінформував, що звʼязок поступово відновлюється.

Він уточнив, що стався повторний глобальний збій у системі SpaceX.

Нагадаємо, у липні мережа супутникового інтернету Starlink не працювала близько 2,5 годин. Причиною став збій ключових внутрішніх програмних служб, які керують основною мережею.

Про Starlink

Starlink — це глобальна супутникова інтернет-система, створена компанією SpaceX, що належить Ілону Маску.

Її головна мета — забезпечити високошвидкісний інтернет у будь-якій точці світу, особливо в тих регіонах, де відсутнє традиційне покриття або розвинена інфраструктура.

Станом на 2025 рік Starlink широко використовується у багатьох країнах, зокрема в Україні, де ця технологія стала життєво важливою для підтримки зв’язку в умовах війни та пошкодженої мережі.

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу Starlink: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.

Нещодавно Україна стала однією з перших у світі країн, яка в умовах війни запустила технологію Starlink Direct to Cell. Вона дозволяє смартфонам підключатися до супутникового зв'язку безпосередньо, не потребуючи додаткових антен чи обладнання. Для роботи достатньо лише 4G та SIM-карти.