Пентагон ограничил использование российскими оккупантами терминалов Starlink на фронте

Пентагон и компания SpaceX Илона Маска при сотрудничестве с украинским правительством прекратили несанкционированное использование российскими военными терминалов Starlink для обеспечения спутникового интернета на поле боя.

Об этом сообщил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб, пишет Bloomberg.

По его словам, Пентагон активно сотрудничал с украинским правительством и SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию российскими оккупантами терминалов Starlink.

"Пока мы успешно противостояли использованию Россией, но я уверен, что Москва продолжит попытки найти способы использования Starlink и других коммерческих систем связи", – заявил Пламб.

Он уточнил, что "это и дальше будет оставаться проблемой", но были найдены "хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной".

Пламб отказался уточнить, каким образом произошло прекращение использования Россией интернет-терминалов, но подчеркнул, что Пентагон успешно сотрудничает с SpaceX, несмотря на некоторые комментарии Маска и его публикации в социальной сети X.

"Для нас это очень надежный партнер, быстро внедряющий инновации, предоставляя услуги, необходимые Пентагону", – подчеркнул Пламб.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал максимальные ограничения на использование терминалов Starlink российскими оккупантами на фронте.

По словам Федорова, спутниковые системы Starlink россияне получали нелегально через третьи страны, поэтому их использование не являлось массовым явлением.

"Мы нашли решение проблемы. Украина продолжит использовать Starlink, а россияне максимально ограничены в его использовании. Все необходимые решения уже приняты. Результат увидим в ближайшее время", – отметил министр.

Заметим, Украина обсуждала с основателем SpaceX Илоном Маском использование россиянами систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как вопрос получил публичный резонанс. Украина предложила SpaceX алгоритм, чтобы остановить использование россиянами Starlink. Что-то подобное делала компания с правительством Израиля.

В США начали расследование по использованию РФ Starlink на фронте

В Палате представителей США начали расследование в отношении SpaceX миллиардера Илона Маска из-за информации об использовании Россией спутникового интернет-сервиса Starlink на фронте.

Законодатели подчеркнули, что они обеспокоены заявлениями украинской разведки о том, что российские войска разместили терминалы на востоке Украины, поскольку это нарушает американские санкции.

Обращаясь к президенту SpaceX Гвинн Шотвелл, они подчеркнули, что использование Россией терминалов Starlink "составляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США".

В SpaceX заявили, что компания "не ведет никакого бизнеса с российским правительством или его военными". Однако несколько российских компаний рекламируют Starlink для продаж, включая iMiele.ru и DJIRussia.

"Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих клиентов", – заявили в компании.

В SpaceX заверили, что если они получат информацию о том, что Starlink используется подсанкционной или неавторизованной стороной, они будут расследовать дело и деактивируют платформы спутниковой связи.