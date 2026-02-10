Українці у Польщі отримують щомісяця майже 1000 євро зарплати: скільки платять полякам

Українські біженці у Польщі отримують зарплатню у середньому 973 євро на місяць, що значно менше ніж в інших країнах Європи. При цьому поляки заробляють 1 227 євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт УВКБ ООН.

Найбільші доходи отримують українці у Великобританії та Норвегії — близько 2000 євро на місяць, а найменші — у Болгарії та Румунії, приблизно 600 євро.

Дослідження свідчить, що навіть висококваліфіковані українські біженці часто працюють на низькокваліфікованих посадах, що і призводить до значного розриву в доходах українців та громадян європейських країн.

Згідно з даними опитування, серед біженців з вищою освітою понад третина працює на низькокваліфікованих професіях, порівняно з 7% громадян країни.

Але у випадку Польщі, розрив у зарплатах між українцями та поляками становить лише 254 євро, тоді як німці заробляють на 1475 євро більше за біженців з України.

Українці становлять дві третини усіх іноземних працівників у Польщі

Українці становлять 67% від загальної кількості усіх іноземців, зайнятих у польській економіці. Це близько 5% усіх зайнятих у Польщі.

За даними Управління соціального страхування Польщі (ZUS), лише за листопад 2025 року кількість застрахованих осіб з українським громадянством збільшилася в країні майже на 7,9 тис. і сягнула 862 060 осіб. Тоді як загальна кількість іноземців, застрахованих у системі ZUS, досягла 1,295 млн осіб, що приблизно на 9,5 тис. більше, ніж місяцем раніше. У загальній кількості зайнятих у Польщі це склало близько 7%.

Також українські мігранти вирізняються не лише чисельністю, а й рівнем економічної активності. На сьогодні близько 80% українців, які проживають у Польщі, є економічно активними, тобто мають роботу, сплачують податки та соціальні внески. Це суттєво більше, ніж у Німеччині (близько 25%) чи Чехії (48%).

За даними центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, більшість українських працівників традиційно зайняті у логістиці, сфері послуг, переробній промисловості, будівництві та транспорті — секторах, де дефіцит кадрів є постійним.

Водночас, аналітики відмічають, що українці все частіше не погоджуються на некваліфіковані посади та обирають роботодавців, які пропонують соціальні гарантії та можливості професійного розвитку, а не лише короткострокову зайнятість. Такі тенденції свідчать про те, що у довгостроковій перспективі українські трудові мігранти можуть перетворитися з тимчасового ресурсу на сталу опору польського ринку праці.

За оцінками Польського економічного інституту (PIE), у Польщі легально перебуває понад 1,5 мільйона українців. Майже 964 тисячі з них мають статус PESEL UKR, що підтверджує тимчасовий захист. Ще близько 482 тисяч отримали дозвіл на тимчасове проживання, а майже 58 тисяч – на постійне.

У польських школах навчається майже 300 тисяч українських дітей, а ще понад 47 тисяч громадян України здобувають вищу освіту.

Зауважимо, рівень соціальної та економічної інтеграції українських іммігрантів у Польщі продовжує зростати вже третій рік поспіль завдяки покращенню становища на ринку праці, підвищенню фінансової самостійності, розширенню мережі контактів із поляками та зростанню рівня володіння польською мовою. Водночас знижується частота та обсяги грошових переказів в Україну з Польщі.