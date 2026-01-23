Українці становлять дві третини усіх іноземних працівників у Польщі

Українці становлять 67% від загальної кількості усіх іноземців, зайнятих у польській економіці. Це близько 5% усіх зайнятих у Польщі.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Аналітичному центрі міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані Управління соціального страхування Польщі (ZUS).

За даними ZUS, лише за листопад 2025 року кількість застрахованих осіб з українським громадянством збільшилася в країні майже на 7,9 тис. і сягнула 862 060 осіб. Тоді як загальна кількість іноземців, застрахованих у системі ZUS, досягла 1,295 млн осіб, що приблизно на 9,5 тис. більше, ніж місяцем раніше. У загальній кількості зайнятих у Польщі це склало близько 7%.

"Таким чином, саме українці забезпечили основну частину місячного приросту іноземної зайнятості у Польщі та продовжили формувати основу міграційного ринку праці країни", — зазначають аналітики.

Вони також підкреслюють, що українські мігранти вирізняються не лише чисельністю, а й рівнем економічної активності.

"На сьогодні близько 80% українців, які проживають у Польщі, є економічно активними, тобто мають роботу, сплачують податки та соціальні внески. Це суттєво більше, ніж у Німеччині (близько 25%) чи Чехії (48%)", — повідомляють експерти.

За даними Gremi Personal, більшість українських працівників традиційно зайняті у логістиці, сфері послуг, переробній промисловості, будівництві та транспорті — секторах, де дефіцит кадрів є постійним.

"Українці закривають, в першу чергу, ті сегменти ринку праці, які не приваблюють місцевих працівників. Попит на роботу в таких галузях, як HоRеCа, рітейл, логістика, переробна промисловість, залишається стабільно високим, тоді як зацікавленість поляків у некваліфікованих посадах — низькою. У результаті саме українці та інші іноземні працівники продовжують закривати ключові потреби бізнесу в цих секторах", — наголошують аналітики.

Водночас, аналітики відмічають, що українці все частіше не погоджуються на некваліфіковані посади та обирають роботодавців, які пропонують соціальні гарантії та можливості професійного розвитку, а не лише короткострокову зайнятість. Такі тенденції свідчать про те, що у довгостроковій перспективі українські трудові мігранти можуть перетворитися з тимчасового ресурсу на сталу опору польського ринку праці.

Зауважимо, рівень соціальної та економічної інтеграції українських іммігрантів у Польщі продовжує зростати вже третій рік поспіль завдяки покращенню становища на ринку праці, підвищенню фінансової самостійності, розширенню мережі контактів із поляками та зростанню рівня володіння польською мовою. Водночас знижується частота та обсяги грошових переказів в Україну з Польщі.