Польща демонструє найвищі темпи зростання в Європі: це змінить ринок праці вже у 2026 році

Високі темпи економічного зростання Польщі, зокрема річний ВВП на рівні 3,7% у третьому кварталі 2025 року та поступове зниження інфляції і кредитних ставок, формують підґрунтя для зміни ситуації на ринку праці країни наприкінці 2025 – на початку 2026 року.



Про це інформує Delo.ua з посиланням на міжнародну компанію з працевлаштування Gremi Personal при розрахунках квартального індексу NEI (National Employment Index; головний індикатор здоров’я ринку праці у Польщі).

Найкращий результат у Європі

Експерти прогнозують, що якщо макроекономічна динаміка четвертого кварталу відповідатиме очікуванням ринку, конкуренція між роботодавцями за працівників почне зростати вже з кінця цього року, а у першій половині 2026 року може перейти у фазу системного посилення попиту на робочу силу.

"У третьому кварталі 2025 року розрахований нами субіндекс "Настрої бізнесу" сягнув 56 пунктів із 100 можливих, демонструючи перевагу оптимістичних прогнозів серед роботодавців, у тому числі щодо найму працівників", — поділилися своїми дослідженнями аналітики.

Зокрема, 27% із опитаних Gremi Personal компаній планували у цей період збільшити штат, 67% — зберегти його на поточному рівні і лише 6% — скорочувати. Мотивація працівників у більшості компаній зберігалася на стабільному рівні: про її зростання заявляли 18% опитаних, про зниження — 15%. Плинність кадрів також демонструвала тенденцію до стабілізації — 21% компаній повідомляли про її зменшення.

"Після складних 2023–2024 років ми бачимо, що настрої керівників польських компаній поступово поліпшуються. І хоча влітку ринок праці демонстрував охолодження, значна частина бізнесу налаштована збільшувати найм робочої сили, очікуючи пожвавлення внутрішнього попиту", — зазначають аналітики.

За їхніми словами, у разі збереження нинішньої динаміки економічного розвитку, Польща може завершити рік одним із найкращих макроекономічних результатів у Європі, що створить основу для покращення ситуації на ринку праці. Адже протягом 2025 року, у тому числі третього кварталу, бізнес знижував попит на працівників на фоні нижчих, ніж очікувалось на початку року, темпів продажів продукції. У результаті умови на ринку праці зараз диктують працедавці.

Якщо відновлення ринків у четвертому кварталі відповідатиме очікуванням бізнесу, конкуренція на ринку праці за працівників почне збільшуватись на початку 2026 р. Це тиснутиме на підвищення зарплат та, відповідно, витрати компаній.

Позитивні тенденції для українців

Для українців, які працюють у Польщі або планують релокацію, ці тенденції, за словами фахівців, загалом також є позитивними. Посилення конкуренції між роботодавцями може призвести до зростання зарплат у ключових сегментах: виробництві, логістиці, харчовій промисловості, будівництві та сфері обслуговування. Крім того, очікуване пожвавлення інвестицій у польську економіку може збільшити кількість довгострокових контрактів, які особливо важливі для українських працівників, що розглядають Польщу як стабільний ринок праці.

"Водночас у найближчі місяці ситуація може залишатися неоднорідною через сезонні коливання та зростання частки іноземної робочої сили з інших держав, тому попит на окремі категорії працівників буде відновлюватися поступово. І це треба враховувати", - резюмують аналітики.

Зауважимо, рівень соціальної та економічної інтеграції українських іммігрантів у Польщі продовжує зростати вже третій рік поспіль завдяки покращенню становища на ринку праці, підвищенню фінансової самостійності, розширенню мережі контактів із поляками та зростанню рівня володіння польською мовою. Водночас знижується частота та обсяги грошових переказів в Україну з Польщі.