Польша демонстрирует самые высокие темпы роста в Европе: это изменит рынок труда уже в 2026 году

Высокие темпы экономического роста Польши, в том числе годовой ВВП на уровне 3,7% в третьем квартале 2025 года и постепенное снижение инфляции и кредитных ставок, формируют основу для изменения ситуации на рынке труда страны в конце 2025 – начале 2026 года.



Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на международную компанию по трудоустройству Gremi Personal при расчетах квартального индекса NEI (National Employment Index; главный индикатор здоровья рынка труда в Польше).

Лучший результат в Европе

Эксперты прогнозируют, что если макроэкономическая динамика четвертого квартала будет соответствовать ожиданиям рынка, конкуренция между работодателями за работников начнет расти уже с конца этого года, а в первой половине 2026 может перейти в фазу системного усиления спроса на рабочую силу.

"В третьем квартале 2025 года рассчитанный нами субиндекс "Настроения бизнеса" достиг 56 пунктов из 100 возможных, демонстрируя преимущество оптимистичных прогнозов среди работодателей, в том числе по найму работников", - поделились своими исследованиями аналитики.

В частности, 27% из опрошенных компаний Gremi Personal планировали в этот период увеличить штат, 67% — сохранить его на текущем уровне и лишь 6% — сокращать. Мотивация работников у большинства компаний сохранялась на стабильном уровне: о ее росте заявляли 18% опрошенных, о снижении — 15%. Текучесть кадров также демонстрировала тенденцию к стабилизации — 21% компаний сообщали о ее уменьшении.

"После сложных 2023-2024 годов мы видим, что настроения руководителей польских компаний постепенно улучшаются. И хотя летом рынок труда демонстрировал охлаждение, значительная часть бизнеса настроена увеличивать наем рабочей силы, ожидая оживления внутреннего спроса", - отмечают аналитики.

По их словам, в случае сохранения нынешней динамики экономического развития Польша может завершить год одним из лучших макроэкономических результатов в Европе, что создаст основу для улучшения ситуации на рынке труда. Ведь в течение 2025 года, в том числе третьего квартала, бизнес снижал спрос на работников на фоне более низких, чем ожидалось в начале года, темпов продаж продукции. В результате условия на рынке труда сейчас диктуют работодатели.

Если возобновление рынков в четвертом квартале будет соответствовать ожиданиям бизнеса, конкуренция на рынке труда за работников начнет увеличиваться в начале 2026 г. Это будет давить на повышение зарплат и, соответственно, расходы компаний.

Позитивные тенденции для украинцев

Для украинцев, работающих в Польше или планирующих релокацию, эти тенденции, по словам специалистов, в целом также положительные. Ужесточение конкуренции между работодателями может привести к росту зарплат в ключевых сегментах: производстве, логистике, пищевой промышленности, строительстве и сфере обслуживания. Кроме того, ожидаемое оживление инвестиций в польскую экономику может увеличить количество долгосрочных контрактов, особенно важных для украинских работников, рассматривающих Польшу как стабильный рынок труда.

"В то же время, в ближайшие месяцы ситуация может оставаться неоднородной из-за сезонных колебаний и роста доли иностранной рабочей силы из других государств, поэтому спрос на отдельные категории работников будет восстанавливаться постепенно. И это надо учитывать", - резюмируют аналитики.

Заметим, что уровень социальной и экономической интеграции украинских иммигрантов в Польше продолжает расти уже третий год подряд благодаря улучшению положения на рынке труда, повышению финансовой самостоятельности, расширению сети контактов с поляками и росту уровня владения польским языком. В то же время, снижается частота и объемы денежных переводов в Украину из Польши.