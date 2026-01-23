Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Наличный курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,92

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы составляют две трети всех иностранных работников в Польше

Польша
Украинцы составляют две трети всех иностранных работников в Польше

Украинцы составляют 67% общего количества всех иностранцев, занятых в польской экономике. Это около 5% всех занятых в Польше.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Управления социального страхования Польши (ZUS).

По данным ZUS, только за ноябрь 2025 года количество застрахованных лиц с украинским гражданством увеличилось в стране почти на 7,9 тыс. и составило 862 060 человек. В то время как общее количество иностранцев, застрахованных в системе ZUS, достигло 1,295 млн человек, что примерно на 9,5 тыс. больше, чем месяцем ранее. В общей сложности занятых в Польше это составило около 7%.

"Таким образом именно украинцы обеспечили основную часть месячного прироста иностранной занятости в Польше и продолжили формировать основу миграционного рынка труда страны" , — отмечают аналитики.

Они также подчеркивают, что украинские мигранты отличаются не только численностью, но и уровнем экономической активности.

"На сегодняшний день около 80% украинцев, проживающих в Польше, экономически активны, то есть имеют работу, платят налоги и социальные взносы. Это существенно больше, чем в Германии (около 25%) или Чехии (48%)", — сообщают эксперты.

По данным Gremi Personal, большинство украинских работников традиционно заняты в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте — секторах, где дефицит кадров постоянен.

"Украинцы закрывают, в первую очередь, те сегменты рынка труда, которые не привлекают местных работников. Спрос на работу в таких отраслях, как HоRеCа, ритейл, логистика, перерабатывающая промышленность, остается стабильно высоким, тогда как заинтересованность поляков в неквалифицированных должностях низкой. подчеркивают аналитики.

В то же время аналитики отмечают, что украинцы все чаще не соглашаются на неквалифицированные должности и выбирают работодателей, предлагающих социальные гарантии и возможности профессионального развития, а не только краткосрочную занятость. Такие тенденции свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе украинские трудовые мигранты могут превратиться из временного ресурса в устойчивое сопротивление польского рынка труда.

Заметим, что уровень социальной и экономической интеграции украинских иммигрантов в Польше продолжает расти уже третий год подряд благодаря улучшению положения на рынке труда, повышению финансовой самостоятельности, расширению сети контактов с поляками и росту уровня владения польским языком. В то же время, снижается частота и объемы денежных переводов в Украину из Польши.

Автор:
Светлана Манько