Украинцы составляют две трети всех иностранных работников в Польше

Украинцы составляют 67% общего количества всех иностранцев, занятых в польской экономике. Это около 5% всех занятых в Польше.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Управления социального страхования Польши (ZUS).

По данным ZUS, только за ноябрь 2025 года количество застрахованных лиц с украинским гражданством увеличилось в стране почти на 7,9 тыс. и составило 862 060 человек. В то время как общее количество иностранцев, застрахованных в системе ZUS, достигло 1,295 млн человек, что примерно на 9,5 тыс. больше, чем месяцем ранее. В общей сложности занятых в Польше это составило около 7%.

"Таким образом именно украинцы обеспечили основную часть месячного прироста иностранной занятости в Польше и продолжили формировать основу миграционного рынка труда страны" , — отмечают аналитики.

Они также подчеркивают, что украинские мигранты отличаются не только численностью, но и уровнем экономической активности.

"На сегодняшний день около 80% украинцев, проживающих в Польше, экономически активны, то есть имеют работу, платят налоги и социальные взносы. Это существенно больше, чем в Германии (около 25%) или Чехии (48%)", — сообщают эксперты.

По данным Gremi Personal, большинство украинских работников традиционно заняты в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте — секторах, где дефицит кадров постоянен.

"Украинцы закрывают, в первую очередь, те сегменты рынка труда, которые не привлекают местных работников. Спрос на работу в таких отраслях, как HоRеCа, ритейл, логистика, перерабатывающая промышленность, остается стабильно высоким, тогда как заинтересованность поляков в неквалифицированных должностях — низкой. подчеркивают аналитики.

В то же время аналитики отмечают, что украинцы все чаще не соглашаются на неквалифицированные должности и выбирают работодателей, предлагающих социальные гарантии и возможности профессионального развития, а не только краткосрочную занятость. Такие тенденции свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе украинские трудовые мигранты могут превратиться из временного ресурса в устойчивое сопротивление польского рынка труда.

Заметим, что уровень социальной и экономической интеграции украинских иммигрантов в Польше продолжает расти уже третий год подряд благодаря улучшению положения на рынке труда, повышению финансовой самостоятельности, расширению сети контактов с поляками и росту уровня владения польским языком. В то же время, снижается частота и объемы денежных переводов в Украину из Польши.