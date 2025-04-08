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Гранти на садівництво і теплиці: цьогоріч агропідприємства отримали вже 167,9 млн грн

теплиці, гранти, фермери
38 агропідприємств отримали гранти на розвиток садів та теплиць.

З початку року в межах програми “єРобота” аграрії отримали 167,9 млн гривень грантової підтримки. Кошти були спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. 

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Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Хто отримав гранти

Зазначається, що гранти надійшли до 38 агропідприємств, які займаються цими напрямками.

  • З них 28 агровиробників отримали 101,4 млн грн на розвиток садів; 
  • 10 — 66,5 млн грн на тепличне господарство.

Загалом з початку реалізації програми "єРобота" було виплачено понад 1,35 млрд грн грантової підтримки 268 сільськогосподарським підприємствам.

Фото 2 — Гранти на садівництво і теплиці: цьогоріч агропідприємства отримали вже 167,9 млн грн

Про програму

Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту.

Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників.

  • Для садів – від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. 
  • Для теплиць – не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

У серпні 2024 року уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.

Нагадаємо, на грантові кошти бренд крафтової продукції з лаванди закупив обладнання. Завдяки підтримці держави власниця підприємства змогла придбати обладнання для догляду за полем і обробки сировини.

Автор:
Ольга Опенько