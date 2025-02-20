Українські аграрії можуть отримати гранти до $150 тисяч: як подати заявку

Мінагрополітики напрацьовує спільні проєкти підтримки українських аграріїв з міжнародною гуманітарною організацією Mercy Corps.

Про це повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Він нагадав, що в Україні вже діє програма підтримки сільського господарства (UASP), яка передбачає допомогу для тих, хто хоче відновити або розвивати аграрний бізнес.

Програма охоплює 10 областей України: Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську. А додатковий компонент підтримки доступний у Київській, Одеській та Черкаській областях.

Яку допомогу можуть отримати агровиробники вже зараз?

Коваль назвав програми підтримки агровиробників, які діють в Україні, а саме:

Фінансова підтримка домогосподарствам і малим фермерам (гранти до 3 тис. доларів США).

Гранти для малого агробізнесу (до 75 тис. доларів США).

Гранти для середнього агробізнесу (до 150 тис. доларів США).

Підтримка установ, що надають послуги агробізнесу (до 150 тис. доларів США).

Крім фінансування, аграрії можуть отримати консультації, бухгалтерський супровід, участь у тренінгах та допомогу в розвитку бізнесу.

Програма діє за підтримки Фонду Говарда Г. Баффета, її загальний бюджет – 60 млн доларів США. Вона триватиме до 2026 року, а відбір учасників проходить на конкурсній основі.

Як подати заявку

Заявку на грант можна заповнити на офіційному сайті Mercy Corps. Перевага надається тим, хто найбільше постраждав від війни та не має ресурсів для самостійного відновлення.

"Працюємо далі з Mercy Corps над новими проєктами підтримки нашого агросектору: допомога ветеранам, які хочуть оновити чи почати фермерську діяльність. Проведення тренінгів та консультацій для фермерів, можливість бухгалтерського супроводу та дорадництво. Створення консультативного центру для фермерів, де в подальшому відбувалася би комунікація між органами влади, фермерами і донорами, а також продовження надання грантів для агровиробників", - наголосив Коваль.

Він додав, що пріоритет Мінагрополітики - залучати якомога більше програм підтримки для українських аграріїв, адже співпраця з міжнародними партнерами дає можливість розвивати фермерство навіть у найскладніших умовах.

Як Меrсу Corps допомагає Україні

Меrсу Corps - міжнародна гуманітарна організація, яка працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона має офіси-представництва в Київській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. За минулий рік організація надала допомогу близько 1,38 млн. вимушено переміщених громадян в Україні та за кордоном.

Також Меrсу Corps реалізує Програму підтримки економічної стійкості України, спрямовану на підтримку релокованого та місцевого мікро-, малого та середнього бізнесу. Учасникам проекту надаються гранти від $1,5 до $40 тисяч на відновлення підприємницької діяльності. В аграрній сфері організація надає допомогу на відновлення втраченої через війну дрібної фермерської діяльності, а також малим та середнім фермерським підприємствам для подолання наслідків війни у сільському господарстві.